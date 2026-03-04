Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Crece la tensión por el conflicto en Medio Oriente: España desmintió su cooperación en el ataque a Irán

Crece la tensión por el conflicto en Medio Oriente: España desmintió su cooperación en el ataque a Irán
4 de Marzo de 2026 | 19:21

Escuchar esta nota

Reivindicando su "no a la guerra" pese a las amenazas de Donald Trump, el Gobierno español se mantuvo firme este miércoles y negó "tajantemente" cualquier intención de colaborar militarmente con Washington, después de que la Casa Blanca anunciara un cambio de posición de España.

"Nuestra posición sigue absolutamente invariable y desmiento tajantemente cualquier cambio", afirmó la noche del miércoles a la radio Cadena Ser el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, reiterando la negativa de permitir a Estados Unidos usar bases españolas para atacar Irán.

Albares respondió así a la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien sembró la duda momentos antes al afirmar que "en las últimas horas" España había "acordado cooperar con el ejército estadounidense". "Nuestra posición sobre el uso de las bases sobre la guerra en Oriente Medio (...) no ha cambiado en absoluto", subrayó Albares.

El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, fue firme por la mañana en una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa en Madrid, cuando señaló: "La posición del Gobierno de España se resume en cuatro palabras: no a la guerra".

"No vamos a ser cómplices de algo que es malo para el mundo y que también es contrario a nuestros valores e intereses, simplemente por el miedo a las represalias de alguno", agregó.

El martes, desde la Casa Blanca, Trump había reaccionado irritado ante la decisión española de no permitir el uso de las bases de Rota y Morón, en el sur del país, acusando a España de comportarse como un "aliado terrible" y amenazando con suspender el comercio entre ambos países.

Estados Unidos confirmó que hundió un buque de guerra iraní

Trump, contra España: EE UU corta el comercio con ese país

Este enfrentamiento entre Sánchez y Estados Unidos se añade al que provocó la negativa española a gastar un 5% de su PIB en defensa, tal y como reclamaba Trump a los aliados de la OTAN, y a los numerosos roces que mantuvo con Israel durante su ofensiva en Gaza.

El ministro de Relaciones Exteriores israelí aprovechó que Irán elogió la posición de Sánchez para preguntarse si "eso es estar en el 'lado correcto' de la historia", en un mensaje en la red social X.

Irán volvió a agradecer este miércoles a España que se oponga a la guerra y alabó su "conducta responsable", en un mensaje en X del presidente Masoud Pezeshkian.

Mensajes de apoyo

A pesar de las dificultades para adoptar una posición común europea frente a los ataques contra Irán, los intentos de intimidación de Trump le han valido al jefe del Gobierno español muestras de apoyo de sus homólogos europeos, como el francés Emmanuel Macron y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa.

El martes, el jefe del Gobierno alemán, Friedrich Merz, sentado junto a Donald Trump, permaneció en silencio ante la andanada del estadounidense, algo que causó "sorpresa" a las autoridades españolas, reconoció el miércoles el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

"El canciller se pronunció posteriormente sobre este intercambio", señaló el miércoles el portavoz del Gobierno alemán, Stefan Kornelius. "Dejó claro que Europa presenta un frente unido en cuestiones comerciales y que se opone firmemente a las amenazas de aranceles u otras medidas punitivas".

El recuerdo de la guerra de Irak

En el plano interno, la posición de Sánchez conecta con su electorado de izquierdas, a un año, como mucho, de las elecciones generales y en un momento en que se ve afectado por varios escándalos de corrupción en su entorno.

Con su "No a la guerra" de este miércoles, Sánchez recupera el eslogan de las grandes manifestaciones que hubo en España contra la invasión de Irak en 2003, en la que el entonces Gobierno del conservador José María Aznar (Partido Popular, PP) se alineó activamente con Estados Unidos.

Muchos españoles culparon a aquella implicación española de los atentados yihadistas de marzo de 2004, que dejaron 192 muertos y llevaron a los socialistas al poder en las elecciones que se celebraron tres días después.

La oposición de derechas cargó contra el líder socialista por su postura con las bases. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, primer partido de la oposición, pidió "respeto" a Trump y acusó a Sánchez de entregar su política exterior a "intereses partidarios".

