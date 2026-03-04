Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Información General

Condenaron a la ex consejera escolar de La Libertad Avanza por falso testimonio

Condenaron a la ex consejera escolar de La Libertad Avanza por falso testimonio
4 de Marzo de 2026 | 20:15

Fiorella Damiani, la ex consejera escolar de La Libertad Avanza, fue condenada este miércoles a la pena de 3 años de prisión en suspenso por el delito de falso testimonio agravado por haberse producido en una causa criminal en perjuicio de los inculpados.

Luego de varios días de audiencia, en los que declararon varios testigos y peritos y hasta se exhibieron registros audiovisuales, el Tribunal en lo Criminal número 1 de Bahía Blanca decidió condenar a Damiani a 3 años de prisión de ejecución condicional, motivo por el cual no va a ir a prisión. Durante la etapa de alegatos, la fiscalía y la querella solicitaron nueve años de cárcel, mientras que su abogado defensor pidió ante el tribunal que su clienta sea absuelta o que se le aplique el mínimo de la condena.

Desde el medio La Brújula 24 señalaron que, tras las pruebas presentadas en el debate, el tribunal la sentenció y dispuso una inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena para declarar como testigo en procesos judiciales.

Como ocurre en otros casos, la ex consejera escolar deberá cumplir diversas pautas: constituir y mantener actualizado su domicilio y someterse al control del Patronato de Liberados correspondiente a su lugar de residencia. Se espera que la fiscalía y la querella apelen el dictamen de los jueces. Uno de los denunciantes sostuvo que se trató de “una burla”.

Caso

Damiani fue detenida el 10 de abril de 2025 luego de que la Justicia determinara que la acusación que había realizado en 2017 contra dos hombres por violación era falsa. Aquel año, la consejera, perteneciente al partido político de Javier Milei, había denunciado a Joaquín Álvarez y Fernando Pereyra, quienes estuvieron detenidos acusados del delito de abuso sexual gravemente ultrajante, con acceso carnal agravado por ser cometido por dos personas.

Sin embargo, los videos demostraron que se trató de un encuentro consentido por todas las partes durante una fiesta sexual. La presentación de esos archivos permitió que ambos recuperen la libertad. Luego de obtener la absolución, Álvarez y Pereyra realizaron demandas en el fuero civil y penal y tras el avance de la investigación se concretó la detención de Damiani.

 

