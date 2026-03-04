Un violento choque causó desvíos y caos vehicular en una zona de La Plata

Un violento choque ocurrió este miércoles por la tarde en un transitado cruce de La Plata. El incidente vial, ocurrido en la intersección de 13 y 40, obligó una serie de desvíos en la zona de la Plaza Belgrano y provocó una congestión vehicular.

Tras el incidente vial, quedó ubicado sobre la calzada un Peugeot modelo 307 color blanco con importantes destrozos en la parte frontal. Por esas razones, se establecieron cortes en la Avenida 13 y en la calle 40.

En esa línea, en el cruce de 7 y 58 también se produjo otro incidente vial entre un auto y una moto, que motivó la intervención de personal médico y de la Patrulla Municipal en el lugar. Además, en el lugar se produjo una congestión vehicular.