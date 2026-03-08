Ataron a una mujer en su casa durante una entradera

Una mujer de 43 años fue víctima de una violenta entradera en una vivienda ubicada sobre la Ruta 11, a la altura del kilómetro 13, en la zona de La Hermosura.

Según la denuncia, el hecho ocurrió cuando tres delincuentes armados ingresaron a la propiedad tras barretear la puerta principal y un ventanal. Para llegar hasta la casa, los asaltantes habrían atravesado un campo lindero, donde cortaron el alambrado perimetral y luego el cerco del lote.

La víctima fue sorprendida dentro de la vivienda, donde los ladrones la redujeron y la ataron de manos y pies mientras le exigían dinero de manera insistente.

Durante el robo se llevaron dinero, zapatillas y perfumes, entre otros objetos de valor, para luego escapar en una camioneta Toyota Hilux. La Justicia investiga el caso.