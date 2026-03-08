Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |25 entre 511 y 512

Delincuentes forzaron una ventana y desvalijaron la casa de un arquitecto

Delincuentes forzaron una ventana y desvalijaron la casa de un arquitecto
8 de Marzo de 2026 | 02:01
Edición impresa

En un nuevo hecho de inseguridad en la zona norte de La Plata, voceros indicaron que en las últimas horas delincuentes ingresaron a una vivienda de la localidad de José Hernández y se llevaron herramientas, electrodomésticos y equipos electrónicos tras revolver el interior de la propiedad.

El episodio fue advertido en la mañana de ayer por un arquitecto de 46 años que se encontraba realizando trabajos de refacción en la casa ubicada en la zona de 25 entre 511 y 512. Según consta en la denuncia, el profesional llegó al lugar alrededor de las 8 junto a uno de sus empleados y notó que el portón de rejas de la cochera estaba abierto.

Al ingresar al predio observaron que una de las ventanas traseras, que da al jardín, había sido forzada. Además, detectaron una escalera apoyada sobre la medianera lateral, lo que hace presumir que los ladrones habrían utilizado ese elemento para acceder a la propiedad. Ante esta situación, dieron aviso al 911 y poco después arribó personal policial. Con la presencia de los efectivos se constató que el interior de la vivienda se encontraba completamente revuelto, señal de que los intrusos habían revisado distintas dependencias en busca de objetos de valor.

Por el momento no se reportaron testigos del hecho ni cámaras de seguridad en la propiedad. La investigación quedó en manos de la Policía, que busca determinar cómo se produjo el ingreso de los delincuentes y dar con los responsables de este atraco.

 

