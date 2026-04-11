Sube la inflación: a Estados Unidos le pasa factura la guerra

La inflación en Estados Unidos registró un fuerte incremento el mes pasado y alcanzó el 3,3% interanual, impulsada principalmente por el aumento en los precios de la energía en medio de la guerra en Oriente Medio, según datos oficiales difundidos.

El índice de precios al consumidor (IPC) había marcado una suba del 2,4% en los doce meses cerrados en febrero, por lo que el dato de marzo muestra una aceleración significativa.

El principal motor de esa suba fue el precio de la gasolina. Entre febrero y marzo, el combustible aumentó 21,2%, un salto que no se observaba desde 1967, de acuerdo con el informe del Bureau of Labor Statistics (BLS), el organismo estadístico estadounidense.

EL EFECTO DEL PETRÓLEO

El incremento está directamente vinculado a la escalada del conflicto en Oriente Medio, que estalló el 28 de febrero con bombardeos de Israel y Estados Unidos sobre Irán. Teherán respondió bloqueando el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, un paso clave por donde circula cerca del 20% del petróleo y el gas que se consumen en el mundo.

Aunque Estados Unidos es el mayor productor mundial de petróleo, no quedó al margen del impacto. Los precios de los combustibles en las estaciones de servicio subieron con rapidez: actualmente el galón (3,78 litros) de gasolina regular ronda los 4,15 dólares, cuando antes de la guerra se ubicaba cerca de los 3 dólares.

Por su parte, la inflación subyacente —que excluye energía y alimentos por su volatilidad— también registró un leve aumento: pasó del 2,5% al 2,6% interanual.

Las cifras se ubicaron en línea con lo que esperaban los mercados, según el consenso de analistas relevado por MarketWatch.

Desde la Casa Blanca aseguraron que la economía estadounidense mantiene fundamentos sólidos y que las turbulencias podrían ser pasajeras.

Al referirse a los datos de inflación, el portavoz presidencial Kush Desai sostuvo que la economía “permanece en una trayectoria sólida”. En la misma línea, el asesor económico Kevin Hassett destacó algunos descensos recientes en otros rubros, como los precios de los huevos, la carne vacuna y las entradas para espectáculos.

El vicepresidente JD Vance también se mostró optimista y afirmó que confía en un resultado “positivo” en las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán previstas para este fin de semana en Pakistán.

ANALISTAS ADVIERTEN QUE “ESTO RECIÉN EMPIEZA”

Sin embargo, distintos economistas alertan que el impacto del conflicto podría extenderse durante los próximos meses.

“La guerra en Irán tiene repercusiones económicas evidentes que pesan fuertemente sobre los hogares de ingresos medios y bajos”, señaló Heather Long, economista del banco Navy Federal Credit Union.

Según explicó, el aumento de los precios del combustible, el diésel y los pasajes aéreos ya está golpeando el presupuesto de muchas familias. “Y esto no es más que el principio”, advirtió, al anticipar que los costos de alimentos y transporte podrían subir aún más durante abril.

Cuando Donald Trump regresó a la Casa Blanca en enero de 2025, la inflación venía moderándose tras el pico registrado en 2022, durante la guerra en Ucrania, que había disparado los precios del combustible.