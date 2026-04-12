Cortocircuito entre Reino Unido y EE UU por un archipiélago

El Reino Unido anunció la suspensión del plan para devolver a Mauricio el archipiélago de Chagos, territorio situado en el océano Índico que alberga la base militar conjunta británico-estadounidense de Diego García. La decisión se tomó ante la falta de apoyo de Estados Unidos para avanzar con el acuerdo.

Londres había aceptado en mayo del año pasado iniciar el proceso para transferir la soberanía del archipiélago a Mauricio, en línea con una recomendación emitida en 2019 por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que cuestionó la continuidad del control británico sobre esas islas.

El entendimiento contemplaba que el Reino Unido conservara durante 99 años -con posibilidad de extensión y mediante el pago de un alquiler- el uso de la base militar de Diego García, considerada clave para la estrategia de defensa occidental.

La base de Diego García es uno de los principales puntos de apoyo militar que tienen Estados Unidos y el Reino Unido en el océano Índico.

Su importancia se incrementó en los últimos meses en el contexto de la guerra en Oriente Medio, ya que es una de las instalaciones que Londres autorizó a Washington a utilizar para lo que define como “operaciones defensivas” en el conflicto con Irán.