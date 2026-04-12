Cortocircuito entre Reino Unido y EE UU por un archipiélago

Adorni, las adversidades del Gobierno y el posible impacto en el tablero bonaerense
Adorni, las adversidades del Gobierno y el posible impacto en el tablero bonaerense
El impacto económico de la guerra y los errores propios complican al Gobierno
La interna que vuela a Barcelona y el debate por la Paso ampliada
La increíble historia de la primera médica egresada de la UNLP
Un club sin paredes, pero con redes: el auge del tenis criollo en el parque San Martín
Domingo ideal para disfrutar al aire libre en La Plata: cómo empieza la semana
Qué dice la ciencia sobre la calidad del aire que se respira el Gran La Plata
Tras la fuerte suba de marzo dicen que la carne se calmó y hasta baja
Acorralados por el delito: “Plantaron” cámaras hasta en los árboles
Fentanilo: la causa que revela una trama de desidia, tráfico y muerte
Tomó alto riesgo “Otro” Pincha no jugó bien, pero lo dio vuelta
Cartonazo por $4.000.000: los números que salieron hoy domingo con EL DIA
Noche de violencia en Berisso: dos hermanos baleados y un detenido
Dólar en retroceso y carry trade en auge: el clima financiero que impulsa al mercado argentino
Pierde fuerza el interés oficial por investigar a Tapia y Toviggino
El crédito empuja el consumo, pero la mora enciende señales de alerta
Afirman que Adorni irá al Congreso el 29 de abril pese a la presión política
Milei prepara fotos con gobernadores en medio del reclamo de fondos
Cierra en San Isidro una reconocida marca de zapatillas: 50 despidos
El financiamiento, presente en el 50% de las consultas por propiedades
Villa Elvira abrió la celebración de su 118° aniversario con una cena
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El Reino Unido anunció la suspensión del plan para devolver a Mauricio el archipiélago de Chagos, territorio situado en el océano Índico que alberga la base militar conjunta británico-estadounidense de Diego García. La decisión se tomó ante la falta de apoyo de Estados Unidos para avanzar con el acuerdo.
Londres había aceptado en mayo del año pasado iniciar el proceso para transferir la soberanía del archipiélago a Mauricio, en línea con una recomendación emitida en 2019 por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que cuestionó la continuidad del control británico sobre esas islas.
El entendimiento contemplaba que el Reino Unido conservara durante 99 años -con posibilidad de extensión y mediante el pago de un alquiler- el uso de la base militar de Diego García, considerada clave para la estrategia de defensa occidental.
La base de Diego García es uno de los principales puntos de apoyo militar que tienen Estados Unidos y el Reino Unido en el océano Índico.
Su importancia se incrementó en los últimos meses en el contexto de la guerra en Oriente Medio, ya que es una de las instalaciones que Londres autorizó a Washington a utilizar para lo que define como “operaciones defensivas” en el conflicto con Irán.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí