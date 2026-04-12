Estados Unidos e Irán siguen negociando una tregua duradera

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Estados Unidos e Irán mantienen negociaciones directas en Islamabad con el objetivo de alcanzar una tregua duradera en la guerra iniciada a fines de febrero tras un ataque conjunto de Washington e Israel contra territorio iraní. Las conversaciones se desarrollan en un formato trilateral con la participación de autoridades pakistaníes, que han mediado para lograr un alto el fuego temporal de dos semanas que comenzó a regir el miércoles.
Se trata de un contacto diplomático sin precedentes entre ambos países desde la revolución islámica de 1979. Según informaron medios iraníes, ya se realizaron dos rondas de diálogo y se preveía una tercera instancia de negociación (al cierre de esta edición no había comenzado), aunque la Casa Blanca se limitó a confirmar que las conversaciones “continúan en curso”.
Una fuente pakistaní citada por agencias internacionales aseguró que el clima de las reuniones es “cordial” y que las discusiones avanzan “en la dirección correcta”.
La delegación estadounidense está encabezada por el vicepresidente JD Vance, acompañado por el enviado especial Steve Witkoff y por Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump. Por el lado iraní participan, entre otros funcionarios de alto rango, el presidente del Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf, y el canciller Abás Araqchi.
Pakistán, anfitrión del encuentro, desempeña un papel clave en la mediación del conflicto. Su primer ministro, Shehbaz Sharif, advirtió que las negociaciones se encuentran en una etapa decisiva.
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