Desminado: Trump busca liberar el estrecho de Ormuz

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Estados Unidos inició una operación naval para retirar minas de esa ruta energética clave para el planeta. Cómo es el proceso para lograr un corredor de navegación seguro
Dos destructores de la Armada de Estados Unidos ingresaron al estrecho de Ormuz para iniciar una operación de retirada de minas colocadas por Irán en este paso clave para el comercio mundial de petróleo y gas. Según informó el Comando Central estadounidense (Centcom), las naves USS Frank E. Peterson y USS Michael Murphy participan en el operativo, al que se sumarán drones submarinos y otras unidades en los próximos días.
La misión tiene como objetivo abrir un corredor seguro para la navegación en el estrecho, que conecta el Golfo Pérsico con el océano Índico y por donde circula una parte significativa del petróleo que se consume a nivel global.
“Iniciamos el proceso de establecer un nuevo pasaje y pronto compartiremos esta ruta segura con la industria marítima para fomentar el libre flujo del comercio”, afirmó el comandante del Centcom, Brad Cooper.
El despliegue militar coincidió con el paso de tres superpetroleros y dos buques de guerra estadounidenses por el estrecho, el primer tránsito registrado desde que comenzó el conflicto con Irán.
Entre las embarcaciones comerciales se encuentran el superpetrolero Serifos, con bandera de Liberia, y los tanqueros Cospearl Lake y He Rong Hai, ambos vinculados a operaciones del gigante energético chino Sinopec. Cada uno de estos buques puede transportar hasta dos millones de barriles de petróleo.
Los datos de seguimiento marítimo indican que los barcos cargaban crudo procedente de Arabia Saudita, Irak y Emiratos Árabes Unidos, lo que marca un intento por reactivar el flujo energético que quedó interrumpido tras el bloqueo iraní del estrecho.
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Medios estadounidenses indicaron que la operación naval se llevó adelante sin coordinación con las autoridades iraníes, lo que refleja el alto nivel de tensión que todavía persiste en la zona.
El objetivo de Washington es dar garantías de seguridad a los buques mercantes y reactivar el tránsito marítimo por una ruta considerada vital para la economía global.
El presidente Donald Trump confirmó el inicio de la operación y sostuvo que Estados Unidos comenzó a “desbloquear” el estrecho de Ormuz “como un favor a países de todo el mundo”, entre ellos China, Japón, Corea del Sur, Francia y Alemania.
El mandatario también criticó a los gobiernos que, según dijo, no actuaron para garantizar la seguridad de la ruta marítima y aseguró que la flota iraní dedicada a colocar minas habría sido destruida durante los ataques estadounidenses.
El operativo naval se produce en paralelo con las primeras negociaciones directas entre Estados Unidos e Irán, que se desarrollan en Islamabad, Pakistán, en busca de una salida al conflicto en Medio Oriente (ver aparte).
Irán había bloqueado el tránsito de la mayoría de los buques en el estrecho de Ormuz como respuesta a los bombardeos realizados por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero. La reapertura de esta vía marítima figura entre las condiciones clave del alto el fuego anunciado recientemente entre Washington y Teherán.
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