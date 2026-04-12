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La Ciudad |CRÉDITOS HIPOTECARIOS PARA COMPRAR UNA VIVIENDA

El financiamiento, presente en el 50% de las consultas por propiedades

El financiamiento, presente en el 50% de las consultas por propiedades

El mercado tiene stock y mantiene precios de venta / Web

12 de Abril de 2026 | 04:59
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El mercado inmobiliario muestra señales de un movimiento que no se percibía en los últimos meses. El motor de este cambio parece venir del sueño de la casa propia y la opción clásica para llegar: el crédito hipotecario. Según el último relevamiento conjunto de Mercado Libre y la Universidad de San Andrés (UDESA), el financiamiento ya está presente en el 50% de las consultas para adquirir una propiedad en el Gran Buenos Aires, marcando un giro en el clima de negocios.

A pesar de este repunte en el interés, el sector mantiene la cautela. Si bien las tasas de interés descendieron de niveles de entre el 12% y 15% a un rango actual de entre 7% y 9% más UVA, la conversión de consultas en escrituras efectivas todavía no despega con fuerza.

CONTRASTE: CONURBANO Y CAPITAL

El informe de UDESA refleja un escenario de transición con precios de venta dispares. En el GBA, los departamentos subieron un 6,4% interanual en el Norte y un 3,6% en el Sur y Oeste. En cuanto a las casas, el Norte lidera con un alza del 7,1%, mientras que el Oeste registra una caída del 4%, mostrando un mercado sumamente heterogéneo.

En la Ciudad de Buenos Aires, el metro cuadrado se ubica en un promedio de US$ 2.459, con una estabilidad notable en los precios de venta.

Sin embargo, la tensión se traslada a los alquileres: un departamento de dos ambientes ya alcanza los $814.659 mensuales, tras subir casi un 35% en un año. Esta presión sostiene la demanda de crédito.

Para los inversores, la relación alquiler/precio se ubica en un 5,62% anual, lo que reduce a 17,8 años el tiempo para recuperar la inversión. Finalmente, el costo de la construcción sigue sumando presión: en marzo subió un 3,7% en dólares. Construir hoy cuesta 3,3 veces más que en 2020, un dato que explica por qué el mercado del usado, apalancado por el incipiente regreso del crédito, se vuelve la opción más buscada.

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