Un violento choque entre motos dejó varios heridos

En medio de la creciente preocupación por la emergencia vial en la región, un fuerte choque entre dos motos dejó varios heridos a pocos metros del Estadio Único de La Plata. De acuerdo a lo revelado por voceros policiales, el siniestro ocurrió en la intersección de 25 y 532, donde por causas que aún se investigan colisionaron dos motovehículos: una de alta cilindrada y una moto de menor porte. Al arribar al lugar, efectivos constataron la gravedad del impacto, con todos los involucrados tendidos y con distintas lesiones.

Según se informó, uno de los conductores presentaba un fuerte golpe en la cabeza, mientras que el otro sufrió lesiones en la clavícula y en uno de sus tobillos. Un tercer implicado también resultó herido en el choque. La escena generó momentos de tensión y preocupación entre quienes se encontraban en la zona, un sector de alta circulación vehicular.

Ante la magnitud del episodio, se convocó de inmediato al SAME, que acudió con dos unidades para asistir a las víctimas. Tras una primera atención en el lugar, al menos dos de los heridos debieron ser trasladados de urgencia al Hospital de Gonnet para una evaluación más compleja, dada la entidad de las lesiones.

El siniestro, que de milagro no terminó en tragedia, volvió a poner en evidencia los riesgos que implica la circulación de motos, especialmente en zonas urbanas donde el tránsito intenso y las imprudencias suelen ser un factor determinante en este tipo de hechos.

La causa fue caratulada como lesiones culposas y quedó en manos de la fiscalía en turno, mientras peritos trabajan para establecer la mecánica del choque. Entretanto, el episodio se suma a una seguidilla de accidentes que refuerzan la alarma por la inseguridad vial en La Plata y sus alrededores.