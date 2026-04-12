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Villa Elvira abrió la celebración de su 118° aniversario con una cena

Villa Elvira abrió la celebración de su 118° aniversario con una cena

La cena se realizó en el Club Villa Elvira / Nicolás Braicovich

12 de Abril de 2026 | 04:58
Edición impresa

Villa Elvira comenzó a celebrar su 118° aniversario con una cena organizada por instituciones locales en el Club Villa Elvira, situado en 120 y 75. El encuentro reunió el viernes por la noche a vecinos, autoridades y referentes de la comunidad en el inicio de los festejos. La celebración continuará hoy con una serie de actividades.

El evento contó con presentaciones artísticas a cargo del grupo de danzas italianas “Terra Nostra” y el conjunto de danzas paraguayas “Néike Jeroky”, además de música en vivo con la cantora de tango Gisela Magri.

También incluyó un reconocimiento a las creadoras del escudo de la localidad y un cierre a puro ritmo con el show del grupo de cumbia “Los Cartageneros”, que aportarán alegría y baile para coronar una noche de celebración compartida.

El festejo continúa hoy a las 11.30 con una misa y tedeum en la parroquia Nuestra Señora de Caacupé y San Roque González, presidida por monseñor Federico G. Wechsung, obispo auxiliar de La Plata.

 

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