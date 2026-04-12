Denuncian falta de cobertura de IOMA

Sofía Díaz es una niña platense de 8 años que, desde su nacimiento, atraviesa una compleja internación domiciliaria en su casa de Los Hornos debido a diversas afecciones, entre ellas hidrocefalia, síndrome de Moebius, epilepsia y retraso madurativo. En los últimos días, su situación se vio agravada: “IOMA no le paga desde hace casi dos años a la empresa que se encarga del servicio de internación”, denunció su mamá, Deida Medina.

La mujer, integrante de la Policía Bonaerense, contó a este diario que “Sofía vive desde que nació con internación domiciliaria, que es muy compleja porque requiere enfermería las 24 horas, pediatría, rehabilitación, aparatología, oxígeno, equipo de concentración de oxígeno, insumos y personal”. Según explicó, “el problema es que IOMA dejó de pagarle a la empresa del servicio domiciliario en mayo de 2024”.

Alertó que debido a esta situación “corremos riesgo de que Sofía se quede sin todo lo que conlleva una internación domiciliaria”.

Según sostuvo, hasta se incumple un fallo judicial vigente desde 2021: “Tenemos un amparo judicial que IOMA no está cumpliendo”, dijo y señaló que “se nos está complicando todo. También, porque tardan meses en aprobar medicamentos que son vitales para ella, como los anticonvulsivantes”. “Son medicamentos que la mantienen sin crisis”, remarcó en ese sentido.