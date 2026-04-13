La búsqueda de la reactivación peronista desde distintas líneas

Mientras el gobierno libertario se ve envuelto nuevamente en escándalos de presunta corrupción y cae en las encuestas, el peronismo, desde distintas vertientes, comenzó a reorganizarse de cara a las elecciones presidenciales de 2027, instancia en la que se perfilaría como principal espacio opositor al del presidente Javier Milei. Dirigentes de diversos sectores se estuvieron reuniendo con gran intensidad en los últimos días. La semana pasada fue testigo de varios de esos encuentros:

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, con los exmacristas Emilio Monzó y Nicolás Massot.

El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto con la intendenta de Moreno, Mariel Fernández.

El legislador porteño Leandro Santoro con la diputada cordobesa Natalia de la Sota.

CRUCES INESPERADOS

En el entorno de Kicillof buscaron bajar el tono de la reunión con Monzó y Massot, cercanos a Pichetto: “Charlaron de la situación social, política y económica. Es parte de hablar y escuchar a todos”. Sostienen que este tipo de encuentros son habituales, aunque en el contexto del tablero político actual el gesto tomó mayor relevancia.

La cita, además, muestra la apertura al diálogo que busca proyectar el Gobernador al reunirse con dos dirigentes que fueron clave durante el gobierno de Mauricio Macri: Monzó como titular de Diputados y Massot como jefe de bloque en la Cámara baja. Un ministro involucrado en el armado nacional de Kicillof sostuvo que el mandatario debe dar señales de apertura y que “habla con todos”.

REDES AMPLIADAS

Monzó, además, se mostró recientemente con Pichetto en un encuentro con exlibertarios encabezados por Carlos Kikuchi, mientras que Massot integra la bancada de Encuentro Federal en Diputados, que comparte solo con Pichetto.

Mientras, Pichetto se reunió con Mariel Fernández, quien se alejó de su antigua jefa política, Cristina Kirchner. “Coincidieron en la necesidad de volver a construir un gobierno popular que defienda la industria nacional, la soberanía y el desarrollo económico, con eje en el bienestar de la población”, señaló el comunicado difundido por el entorno del diputado.

“La oposición debe lograr una convergencia lo más amplia posible para llegar a un balotaje”

Pichetto subrayó la necesidad de fortalecer la unidad del peronismo: “Tenemos la responsabilidad de integrarnos para construir una alternativa que represente a la Argentina del trabajo y la producción, de estar cerca de las necesidades de nuestro pueblo y de hacernos cargo de la situación que estamos atravesando”.

Además, quien fue candidato a la vicepresidencia en la fórmula de Macri en 2019 visitó en febrero a Cristina Kirchner en el departamento de San José 1111, donde cumple su condena a seis años de prisión, y dejaron atrás los roces que mantuvieron en el pasado.

En el último tiempo, Pichetto también se mostró junto a sus pares Victoria Tolosa Paz y Guillermo Michel, de Unión por la Patria, en Expoagro realizada en San Nicolás. Allí también conversó con el intendente local, Santiago Passaglia, que conformó el sello Hechos tras cuestionar la alianza electoral del PRO -su partido original- con La Libertad Avanza en 2025.

El diputado emprende la construcción de un “frente nacional amplio” opositor al gobierno de Milei, que propone una alternativa que define como “capitalista, moderna y productiva” de cara a 2027.

PERONISTAS DISIDENTES

Por otro lado, Santoro, habitual candidato peronista-radical en la ciudad de Buenos Aires, y la hija de De la Sota, distanciada del cordobesismo del diputado Juan Schiaretti y del gobernador Martín Llaryora, compartieron una foto en el Café de los Angelitos, cerca del Congreso. El mensaje de ambos fue: “Argentina necesita diálogo, tender puentes que nos ayuden a construir un futuro con trabajo, justicia social, cuidado del ambiente y federalismo real. La coherencia debe volver a ser un valor fundamental en la política argentina”.

De la Sota rompió con el cordobesismo y en las elecciones legislativas nacionales de octubre pasado obtuvo el 8,75% de los votos en su provincia, lo que le permitió acceder a una de las tres bancas en disputa. Las dos restantes fueron para los libertarios y para Provincias Unidas, la lista impulsada por Schiaretti y Llaryora.

El fundador de Poliarquía Consultores, Eduardo Fidanza, señaló en El Economista TV que la oposición debe lograr “una convergencia lo más amplia posible para llegar a un balotaje en la elección del año que viene”.

En relación al peronismo, planteó que primero debe alcanzarse la unidad entre el kirchnerismo y el “peronismo más peronista”, para luego converger con otras fuerzas, perfeccionar la narrativa y “presentar un programa que asimile el equilibrio fiscal. La gente descubrió -antes de que llegue Milei y por eso en parte llegó- la estafa del populismo económico. No quieren 'planes platita' si después el costo va a ser 200% de inflación anual”.