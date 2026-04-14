No está confirmada la presencia de la Bestia Merentiel

Boca tiene todo definido para enfrentar a Barcelona de Ecuador por la segunda fecha de la Copa Libertadores, pero en la antesala del partido aparece una preocupación importante para el cuerpo técnico: la presencia de Miguel Merentiel no está asegurada. El delantero, titular indiscutido en el equipo, arrastra una molestia en el pubis y será esperado hasta último momento.

La situación no es nueva. El propio Claudio Úbeda había revelado que el uruguayo fue reemplazado en el segundo tiempo ante Universidad Católica justamente por esa dolencia. A pesar de eso, disputó el complemento contra Independiente y terminó nuevamente con molestias, lo que encendió las alarmas de cara al compromiso copero.

En Boca son cautos. Si bien el plantel realizó ayer la última práctica, el delantero uruguayo será evaluado para saber si queda puede jugar o en su defecto, queda al margen.

Tomando en cuenta la seguidilla de partidos que tiene por delante, incluyendo el Superclásico del próximo domingo, la idea del cuerpo técnico es no arriesgarlo si no está al ciento por ciento.

En caso de que Miguel Merentiel no llegue en condiciones al partido de esta noche ante los ecuatorianos, el reemplazante sería Milton Giménez, quien justamente viene de convertir el gol de penal ante Independiente y asoma como la principal alternativa en el puesto para acompañar al paraguayo Adam Bareiro en la ofensiva.

De todos modos, habrá que ver qué decisión adopta Úbeda, si incluye o no a la Bestia.