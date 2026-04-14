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Deportes |1-0 AL FERROVIARIO

Vélez ganó, es puntero y quedó a tiro de clasificar

Vélez ganó, es puntero y quedó a tiro de clasificar

X (@Velez)

14 de Abril de 2026 | 05:01
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Vélez recuperó la punta del Grupo A del Apertura, tras vencer anoche por 1-0 a Central Córdoba, en un partido que le fue altamente favorable y que pudo haberlo ganado por un mayor margen. A tres fechas del final, ya tiene aseguraba su clasificación.

Vélez se fue al descanso con la ventaja mínima a su favor. Aunque mereció al menos convertir dos goles más. La falta de puntería de sus delanteros impidieron que el cuadro de Liniers no estuviera ganando por un margen mayor ante un rival muy limitado, que hizo agua en todos los sectores del campo de juego.

Joaquín García abrió la vuelta para Vélez, a los 11 minutos. Pero después, a los 35, Alan Aguerre le sacó dos veces el gol a Florián Monzón. Y a los 45, Valdés dejó solo a Godoy; el pibe tocó de zurda cruzado y afuera, ¿buscó pase o el arco?.

En la segunda parte, Vélez salió a cerrar el partido, pero volvió a fallar en la definición, como en el primer capítulo. Mientras que Central Córdoba, pese a sus limitaciones, se volcó al ataque. Todo su esfuerzo no le alcanzó y se fue de Liniers con las manos vacías.

 

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