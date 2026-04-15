El hincha le pusó color a las tribunas como a cada noche copera

Reunión y solo promesas: otro día con pocos micros en la Región
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$4.000.000: el Súper Cartonazo se llevó la felicidad para Tolosa
Intendentes marcharon contra Caputo: pidieron obras y que baje la nafta
Por los paros, un grupo de padres de la Anexa recurre a la Justicia
Horror en Arquitectura: internaron a la mamá de la bebé fallecida
“Diego fue asesinado”: reproches y tensión en el comienzo del juicio
Sigue la tensa aventura de miles de pasajeros para poder viajar en micro
El Presidente habló de un dato “repugnante” y pidió paciencia
Con el dólar oficial estable, hubo leve baja en el riesgo país
Investigan a la esposa de Adorni por contratos con el Gobierno
Piedrazos e incidentes durante una marcha de organizaciones sociales
Más reclamos por congelamiento y deudas de honorarios médicos
En Los Hornos, actividades físicas y deportes: gratis para todas las edades
La nena que fue golpeada se recupera y su familia lanzó una fuerte acusación
Denuncian una oscura trama de drogas, abuso y robo en El Bosque
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El hincha pincharrata y las jornadas de Copa Libertadores tienen esa ligazón especial, asi lo siente el simpatizante albirrojo que desde temprano copó las tribunas de Uno y empujó al equipo ante el Cusco FC. Desde muy temprano empezaron a colgar los tirantes y las banderas para teñir de color la tarde noche platense.
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