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Política y Economía

La Provincia giró más de 13 mil millones de pesos a los municipios: La Plata recibió uno de los montos más altos

El desembolso busca aliviar la asfixia financiera de los 135 distritos bonaerenses 

La Provincia giró más de 13 mil millones de pesos a los municipios: La Plata recibió uno de los montos más altos
14 de Abril de 2026 | 22:00

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En un contexto de marcada dificultad económica, la administración de Axel Kicillof concretó la transferencia de $13.010 millones a las intendencias de la provincia. Esta suma representa la primera cuota del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FEFIM), una herramienta clave para que los jefes comunales cubran atrasos de tesorería y pongan en marcha obras de infraestructura.

El reparto de los recursos se realizó de manera automática bajo los parámetros del Coeficiente Único de Distribución (CUD). Esta fórmula pondera indicadores como la población, la capacidad tributaria y las necesidades básicas insatisfechas, lo que implica que los distritos con mayor densidad demográfica recibieron las partidas más significativas de la masa total.

La administración inició la transferencia de los recursos correspondientes al Fondo para Municipios, una partida establecida en la Ley de Presupuesto 2026. En este primer pago, La Plata percibió un total de 412 millones de pesos, cifra que la posiciona como el tercer distrito con mayor beneficio económico de la provincia en el inicio del año.

El municipio que recibió la mayor partida fue el de La Matanza, que se le adjudicaron 856 millones de pesos y detrás fue el de Malvinas Argentinas con más de 412 millones de pesos. Detrás de la Ciudad se encuentran Lomás de Zamora con 396 millones y Merlo con 385 millones.

En el extremo opuesto de la balanza, los municipios que menos recursos recibieron en este primer tramo fueron Tordillo con 8 millones de pesos, General Guido con 12 millones y Lezama, que percibió un total de 15 millones.

Desde el Ministerio de Economía, conducido por Pablo López, destacaron que el cumplimiento de estas obligaciones sucede a pesar del recorte de transferencias no automáticas que aplica el Gobierno nacional y la baja en la recaudación provincial.

Pese al alivio que genera el ingreso de dinero, persiste un reclamo unificado entre los intendentes de diversos signos políticos. Actualmente, la Ley 15.561 establece que solo el 70% de estos recursos son de libre disponibilidad, mientras que el 30% restante se reserva para programas específicos ejecutados por ministerios provinciales.

Los jefes municipales pretenden que la totalidad del dinero pueda utilizarse para gastos corrientes. Al respecto, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, fue tajante durante su última conferencia de prensa. "Nosotros no tenemos ningún problema en que el 100% de los recursos se reparta a partir de la aplicación del CUD. Esa fue la propuesta original del Ejecutivo, pero cualquier modificación la tiene que tratar la Legislatura", señaló.

El giro de estos fondos tiene sustento en la reciente colocación de bonos por parte del Estado provincial, que alcanzó un total de $232 mil millones. Mientras los intendentes radicales y de otros espacios insisten en la flexibilización de los controles de gasto para afrontar la crisis, el Gobierno bonaerense ratificó su voluntad de trabajo conjunto, aunque delegó en los legisladores la responsabilidad de cambiar el esquema de reparto porcentual.

 
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