Piovi fue amonestado y quedó en la cuerda floja

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En una noche cargada de matices para Estudiantes, uno de los focos de atención quedó puesto en Ezequiel Piovi, quien no solo fue amonestado, sino que además tuvo incidencia directa en el desarrollo del partido ante Cusco FC por la segunda fecha del Grupo A de la Copa Libertadores.
El mediocampista vio la tarjeta amarilla a los 30 minutos del encuentro, tras cometer una infracción en la mitad de la cancha. Sin embargo, la acción tomó mayor relevancia por el contexto en el que se dio: fue en la previa inmediata al gol del empate del conjunto peruano, una jugada que dejó expuestas algunas desatenciones defensivas del equipo.
En ese avance por el sector derecho, Piovi había iniciado correctamente la marca sobre el atacante que luego terminaría convirtiendo. No obstante, en medio del vértigo de la jugada y una confusión generalizada, el volante soltó a su hombre, que aprovechó el espacio generado dentro del área para definir con comodidad, dejando sin respuestas a la última línea albirroja, que tampoco logró cerrar a tiempo.
De esta manera, la acción terminó teniendo un doble impacto negativo: por un lado, derivó en el empate parcial de Cusco, y por otro, dejó a Piovi condicionado en el plano disciplinario. Con esta amonestación, el volante alcanzó su segunda tarjeta en el certamen —la primera había sido en el debut frente a Independiente Medellín— y quedó al límite de la suspensión.
Pensando en lo que viene, el mediocampista deberá extremar cuidados, ya que una nueva infracción que amerite tarjeta lo dejará afuera de un partido clave. En un equipo donde su presencia es importante por equilibrio y recuperación, su situación no pasa desapercibida y obliga a estar atentos en los próximos compromisos de la fase de grupos.
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