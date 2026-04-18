El FMI auguró una desaceleración de la inflación en el "corto plazo"

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El Fondo Monetario Internacional proyectó que el índice de precios en la Argentina iniciará una tendencia a la baja en el corto plazo. Esta visión se fundamenta en el comportamiento de los datos oficiales más recientes y en el rumbo de las medidas que viene aplicando el Gobierno. El análisis formó parte de las deliberaciones en Washington durante las reuniones de primavera, donde se realizó un seguimiento del plan económico acordado.
Durante las sesiones, Luis Cubeddu, vicedirector del Departamento del Hemisferio Occidental, afirmó que las estimaciones del organismo apuntan a una desinflación en el periodo venidero. Según el funcionario, los relevamientos preliminares del mes de abril ya muestran señales en esa dirección. Cubeddu puso el foco en la consolidación del equilibrio fiscal y en los cambios introducidos en la gestión monetaria, factores que considera determinantes para estabilizar la demanda de dinero en el mercado local.
Respecto a la inflación de marzo, que se ubicó en el 3,4%, el directivo del Fondo explicó que ese porcentaje estuvo influido por cuestiones específicas, como los movimientos estacionales y la actualización de las tarifas de servicios públicos. Desde la óptica del organismo, estas variaciones responden al proceso de reordenamiento de los precios relativos que la administración nacional está llevando adelante para corregir distorsiones previas.
Otro punto clave analizado por el organismo fue el comportamiento de las previsiones de los agentes económicos. Cubeddu observó que las expectativas inflacionarias para el próximo año se mantienen estables, con una proyección cercana al 25%. Esta cifra coincide con los cálculos técnicos que el FMI maneja para el cierre del ejercicio anual, lo que sugeriría una mayor previsibilidad en el escenario macroeconómico.
Finalmente, el director del Departamento del Hemisferio Occidental, Nigel Chalk, se refirió al estado general del programa vigente. El directivo calificó el entendimiento alcanzado recientemente con los equipos técnicos como un paso positivo para ambas partes. En su visión, el cumplimiento de las metas acordadas está permitiendo un avance progresivo hacia la estabilización de las principales variables de la economía argentina.
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