Desde la oposición ya anticipan su rechazo

Adorni vende su departamento de La Plata y pide 95.000 dólares
Adorni vende su departamento de La Plata y pide 95.000 dólares
“Un acto de imprudencia”: para la Justicia, Buzali no quiso matar
Un año sin Francisco: un debate abierto sobre su legado y Argentina
Un informe marca una recuperación de las ventas inmobiliarias
El saldo trágico de un tránsito que circula en la Región al límite
Los libros prohibidos, una tendencia que crece en los Estados Unidos
Milei recibió en Israel una Medalla de Honor y volvió a criticar a Irán
Preocupa en la Comuna el impacto del plan ecónomico nacional
El Gobierno vuelve a la carga con su ley de Discapacidad y universidades
El estudiante del Nacional que representará al país en China
VIDEO. Campaña contra la ludopatía: combatir la “adicción silenciosa”
Convocan a un paro docente que podría afectar a escuelas de la Región
Suspendieron clases en Medicina por un caño roto y desborde cloacal
Realizarán controles integrales para niños en el club Abastense
Rechazan acusaciones en medio del escándalo por la venta de una tortilla
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Los bloques de concejales de La Libertad Avanza (LLA) y el PRO anticiparon ayer su rechazo a la votación de la rendición de cuentas 2025, que el Ejecutivo giró al Concejo Deliberante, además de hacerlo al Tribunal de Cuentas de la Provincia.
Según pudo saber EL DIA, el presidente de la comisión de Hacienda del deliberativo, Pablo Elías, volverá a convocar al cónclave la semana próxima, cuando se espera que estén disponibles las respuestas a consultas formuladas por los ediles a los funcionarios que expusieron ayer. Sin embargo, desde LLA y el PRO ya anticiparon su rechazo al expediente.
El bullrichista Juan Pablo Allan cuestionó que en 2024 “la Ciudad tuvo un impuestazo que hizo que la recaudación de recursos propios aumente significativamente. Sin embargo, en el último ejercicio se comprueba una importante subejecución de partidas destinadas a seguridad que nos obliga a votar en contra”.
En el mismo sentido, el PRO también rechazó la subejecución de gasto para Seguridad. Su presidente, Nicolás Morzone, remarcó que “ninguna de las 12 preguntas realizadas en relación a seguridad, obras, servicios públicos y tasas municipales fue respondida”.
Además, cuestionó que no se hayan expuesto los balances de los órganos autárquicos del Municipio, como el Ente de Turismo (Ematur), el Mercado Regional y el ente del Exbanco Municipal.
Desde el Ejecutivo indicaron que a los 13.700 millones de pesos imputados a Seguridad, se deben sumar fondos para el área que se imputaron en los gastos de la Secretaría Administrativa. A su vez, prometieron girar las respuestas a las consultas formuladas y afirmaron que, en el expediente, el gasto en seguridad está “imputado en diferentes áreas”, así como sostuvieron que las rendiciones del resto de los organismos se encuentran a disposición.
LE PUEDE INTERESAR
Abad: “Necesitamos reglas más claras, instituciones más fuertes y un sistema político que esté al servicio de la gente”
Ayer los concejales de la UCR, Asap y Pro Vecinal aún no se habían expedido.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí