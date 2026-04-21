Desde la oposición ya anticipan su rechazo

Los bloques de concejales de La Libertad Avanza (LLA) y el PRO anticiparon ayer su rechazo a la votación de la rendición de cuentas 2025, que el Ejecutivo giró al Concejo Deliberante, además de hacerlo al Tribunal de Cuentas de la Provincia.

Según pudo saber EL DIA, el presidente de la comisión de Hacienda del deliberativo, Pablo Elías, volverá a convocar al cónclave la semana próxima, cuando se espera que estén disponibles las respuestas a consultas formuladas por los ediles a los funcionarios que expusieron ayer. Sin embargo, desde LLA y el PRO ya anticiparon su rechazo al expediente.

El bullrichista Juan Pablo Allan cuestionó que en 2024 “la Ciudad tuvo un impuestazo que hizo que la recaudación de recursos propios aumente significativamente. Sin embargo, en el último ejercicio se comprueba una importante subejecución de partidas destinadas a seguridad que nos obliga a votar en contra”.

En el mismo sentido, el PRO también rechazó la subejecución de gasto para Seguridad. Su presidente, Nicolás Morzone, remarcó que “ninguna de las 12 preguntas realizadas en relación a seguridad, obras, servicios públicos y tasas municipales fue respondida”.

Además, cuestionó que no se hayan expuesto los balances de los órganos autárquicos del Municipio, como el Ente de Turismo (Ematur), el Mercado Regional y el ente del Exbanco Municipal.

Desde el Ejecutivo indicaron que a los 13.700 millones de pesos imputados a Seguridad, se deben sumar fondos para el área que se imputaron en los gastos de la Secretaría Administrativa. A su vez, prometieron girar las respuestas a las consultas formuladas y afirmaron que, en el expediente, el gasto en seguridad está “imputado en diferentes áreas”, así como sostuvieron que las rendiciones del resto de los organismos se encuentran a disposición.

Ayer los concejales de la UCR, Asap y Pro Vecinal aún no se habían expedido.