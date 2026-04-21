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Incertidumbre global: dudas sobre un acuerdo con Irán

A horas del fin de la tregua, el mandatario alterna señales de diálogo con amenazas y advierte que “muchas bombas empezarán a estallar” si no hay entendimiento pronto

Incertidumbre global: dudas sobre un acuerdo con Irán

Buques cisterna anclados en el estrecho de Ormuz, frente a la isla de Qeshm, Irán / AP

21 de Abril de 2026 | 02:05
Edición impresa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a instalar incertidumbre sobre el rumbo de la guerra contra Irán al emitir mensajes contradictorios en un momento decisivo. A horas de que expire el alto el fuego de 14 días, el mandatario combinó señales de apertura diplomática con advertencias de una escalada militar que podría intensificarse de forma abrupta.

Por un lado, Trump dejó claro que no siente urgencia por cerrar un acuerdo. “No estoy bajo ninguna presión en absoluto”, escribió en su red Truth Social, reafirmando su estrategia de negociar desde una posición de fuerza. Sin embargo, en paralelo, expresó confianza en que las conversaciones con Teherán podrían retomarse pronto. Su plan contempla enviar a una delegación encabezada por el vicepresidente JD Vance a Islamabad, donde se preparan nuevas gestiones diplomáticas.

Esa ambigüedad se volvió aún más evidente cuando advirtió que, si no se alcanza un acuerdo antes del vencimiento de la tregua, “muchas bombas empezarán a estallar”. La frase encendió las alarmas en la comunidad internacional y reflejó la fragilidad de un alto el fuego que ya muestra señales de desgaste.

FUERTE RESPUESTA DE TEHERÁN

Desde Teherán, la respuesta fue contundente. El canciller Abbas Aragchi sostuvo que no habrá nuevas negociaciones mientras Washington no reduzca sus exigencias, y denunció que las acciones estadounidenses son “incompatibles con la diplomacia”. Las diferencias entre ambas partes siguen siendo profundas, especialmente en torno al programa nuclear iraní, su red de aliados regionales y el control del estratégico estrecho de Ormuz.

El fin de semana marcó un punto crítico en la escalada. La Armada estadounidense interceptó y se apoderó de un buque iraní que, según Washington, intentaba evadir el bloqueo naval impuesto sobre los puertos del país. Para Irán, se trató de un acto de “piratería” y una violación directa del alto el fuego. La reacción no se hizo esperar: fuerzas iraníes dispararon contra embarcaciones y restringieron el tránsito en el estrecho, un corredor vital para el comercio energético global.

El estrecho de Ormuz, que conecta el golfo Pérsico con el mar abierto, concentra cerca de una quinta parte del flujo mundial de petróleo en tiempos normales. Su interrupción parcial tuvo un impacto inmediato en los mercados. El crudo Brent trepó hasta los 95 dólares por barril, muy por encima de los niveles previos al conflicto, mientras crecen los temores de una crisis energética global de gran escala.

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En ese contexto, Trump buscó enviar señales de calma a los inversores. Incluso contradijo a su secretario de Energía, Chris Wright, quien había advertido que los precios del combustible podrían tardar en bajar. “Estoy totalmente en desacuerdo”, afirmó el presidente, asegurando que los valores caerán “con fuerza” si el conflicto se resuelve bajo los términos que impulsa Washington.

En el plano político interno, el mandatario enfrenta crecientes cuestionamientos. Legisladores demócratas y algunos republicanos lo instan a cerrar un acuerdo inmediato para evitar una escalada mayor. Trump, sin embargo, desestima esas presiones y sostiene que Irán se encuentra debilitado, tanto militar como económicamente, lo que le permitiría negociar en condiciones favorables.

El conflicto, que comenzó hace más de siete semanas tras ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel, ya dejó un saldo devastador. Según cifras oficiales iraníes, más de 3.300 personas murieron en su territorio, entre ellas cientos de menores. En Israel se registraron al menos 23 muertos, mientras que en países del Golfo también hubo víctimas. Además, murieron 13 militares estadounidenses y 15 soldados israelíes en enfrentamientos en la región.

La guerra también se extendió al Líbano, donde los combates entre Israel y Hezbolá dejaron más de 2.000 muertos. Aunque rige un alto el fuego temporal en ese frente, la situación sigue siendo volátil y se reportan incidentes aislados, incluidos ataques aéreos y explosiones en convoyes militares.

En paralelo, se reactivaron contactos diplomáticos entre Israel y Líbano en Washington, en un intento por reducir tensiones y avanzar hacia un eventual acuerdo. Sin embargo, el desarrollo de esas negociaciones dependerá en gran medida de lo que ocurra en el frente principal entre Estados Unidos e Irán.

Mientras tanto, el bloqueo naval estadounidense continúa plenamente vigente. Trump reiteró que no se levantará hasta que Teherán acepte sus condiciones. El ejército norteamericano confirmó que ha obligado a al menos 27 embarcaciones a regresar a puertos iraníes desde el inicio del cerco, en una estrategia destinada a asfixiar económicamente al país.

Desde Irán, el vicepresidente Mohammad Reza Aref advirtió que el mundo enfrenta una disyuntiva clara: un mercado petrolero libre o el riesgo de costos globales significativos. Sus declaraciones reflejan el impacto que el conflicto ya tiene más allá de la región.

Así, el escenario combina presión militar, incertidumbre diplomática y consecuencias económicas de alcance global.

 

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