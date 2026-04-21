El argentino Rafael Grossi se la juega para liderar la ONU

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El diplomático argentino Rafael Grossi dará un paso clave en su aspiración de convertirse en el próximo secretario general de la ONU. A sus 65 años y con una extensa trayectoria internacional, el actual titular del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) presentará hoy su propuesta ante la Asamblea General en Nueva York, en el inicio formal del proceso para suceder a António Guterres.
Con más de cuatro décadas de carrera diplomática, Grossi busca posicionarse como un líder capaz de revitalizar el papel de la ONU en un contexto global marcado por tensiones y conflictos. Su candidatura, impulsada por la Cancillería argentina, destaca su experiencia en mediaciones complejas y su perfil como negociador en situaciones críticas.
Al frente del OIEA, Grossi tuvo intervenciones decisivas en escenarios sensibles. Entre ellas, su rol para evitar una crisis mayor en la central nuclear de Zaporiyia, en medio del conflicto entre Rusia y Ucrania, y las gestiones para que Irán permitiera inspecciones en sus instalaciones nucleares. Su trabajo le valió reconocimiento internacional, al punto de ser incluido en 2026 entre las figuras más influyentes del mundo.
Grossi competirá con otros postulantes de peso, como Michelle Bachelet, Rebeca Grynspan y Macky Sall, en una carrera abierta que definirá el liderazgo del organismo a partir de 2027.
Más allá de la diplomacia, el argentino es un reconocido hincha de Estudiantes de La Plata.
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