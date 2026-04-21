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Por la guerra, Wall Street cae y el crudo se dispara

Por la guerra, Wall Street cae y el crudo se dispara

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21 de Abril de 2026 | 02:02
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La tensión en Medio Oriente volvió a sacudir a los mercados financieros y dejó al índice Dow Jones Industrial Average prácticamente sin cambios, aunque en terreno negativo.

Wall Street cerró ayer en rojo, en una jornada marcada por la incertidumbre geopolítica tras los últimos episodios en el estratégico estrecho de Ormuz.

El Dow Jones retrocedió un leve 0,01 %, hasta los 49.442 puntos, mientras que el S&P 500 cayó un 0,24 %, ubicándose en 7.109 unidades. Por su parte, el Nasdaq Composite también terminó a la baja, con una pérdida del 0,26 %, hasta los 24.404 enteros.

El clima de cautela en los mercados se intensificó luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que la Armada estadounidense interceptó y tomó el control de un buque de carga iraní que intentó desafiar el bloqueo naval en la zona.

Según explicó, la embarcación estaba sancionada por su presunta participación en actividades ilegales previas.

Del otro lado, Irán reforzó su presencia en el estrecho y aseguró haber retomado un “control estricto” del paso marítimo, clave para el comercio global de petróleo. La Guardia Revolucionaria incluso obligó a retroceder a petroleros extranjeros, en una clara señal de escalada en el conflicto.

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Este cruce de acciones ocurre en paralelo a un cerco naval impulsado por Washington, orientado a limitar las exportaciones e importaciones iraníes.

La situación reavivó los temores sobre posibles interrupciones en el suministro energético mundial, lo que tuvo un impacto inmediato en los precios del crudo.

En ese contexto, el petróleo intermedio de Texas (WTI) se disparó un 7 % y cerró en 89,61 dólares por barril, reflejando la preocupación del mercado ante una eventual crisis en una de las rutas más importantes para el transporte de hidrocarburos.

 

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