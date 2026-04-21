El Lobo mendocino ganó y se ilusiona

Gimnasia de Mendoza se ilusiona con poder ingresar a los Playoffs. Anoche, consiguió tres puntos de oro al superar por 1-0 a Lanús, y así cosechó el tercer partido sin derrotas, desde que Darío Franco se hizo cargo del equipo. El único gol lo convirtió Agustín Módica. Con los tres puntos, el Lobo llegó a los 16 puntos, y a dos fechas del cierre, quedó más cerca de conseguir uno de los ocho lugares en el Grupo A.

Los dos equipos se fueron al descanso tras haber ofrecido un primer tiempo chato, donde las imprecisiones y la falta de profundidad fueron una constante. Pero dentro de este contexto, Lanús insinuó algo más que el Lobo en los minutos iniciales, aunque el equipo mendocino creció en el juego a partir de la media hora.

En la segunda parte, los mendocinos pegaron de entrada, a los 9, cuando Agustín Módica aprovechó un descuido defensivo para sacudir la modorra. Luego, se limitó a cuidar el resultado.