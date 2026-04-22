Las cuotas de las prepagas pegan otro fuerte salto por la inflación

Las principales empresas de medicina prepaga definieron los nuevos valores que regirán en mayo para sus planes de salud. Las cuotas tendrán incrementos de hasta 3,4%.

Con los ajustes informados por las compañías, las actualizaciones de los aranceles se ubican en línea con la inflación de marzo, que fue 3,4%.

La Superintendencia de Salud, por su parte, dio de baja a otras cuatro prepagas, que no registraban ningún tipo de actividad.

En cuanto a las subas, el menos seis importantes firmas le informaron a sus afiliados cuáles son los nuevos valores de los aranceles correspondientes a mayo.

Entre los aumentos confirmados, se encuentran las firmas Swiss Medical, Sancor Salud, Avalian y Prevención Salud que aplicarán aumentos de 3,4%.

En tanto, Osde y Galeno tendrán una suba menor. Según el plan de salud, el ajuste mensual oscilará entre 3,2% y 3,3% en mayo. La actualización también aplica a los copagos, en algunos casos.

El mes pasado, los incrementos en los planes de salud en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) fue de 3% y a nivel nacional de 2,6%, según datos del INDEC. En el primer trimestre, acumula un alza de 7,6%, respectivamente.

En la medición interanual, el incremento fue de 29,7% promedio en la Argentina y en el Gran Buenos Aires. Las empresas el alza de los aranceles por el aumento sostenido en los costos del sistema de salud.