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Policiales |El músico y odontólogo de La Plata, EN EL BANQUILLO

Fernanda Callejón lloró al declarar contra su ex

Su exposición duró varias horas. Dio detalles de los episodios que atravesó junto al artista, padre de su hija. Le dictaron medidas

Fernanda Callejón lloró al declarar contra su ex

Fernanda Callejón

22 de Abril de 2026 | 03:34
Edición impresa

La disputa entre María Fernanda Callejón y su ex pareja, el platense Ricardo “Ricky” Diotto, atraviesa su punto más crítico: el conflicto ya se dirime en la Justicia, en el marco de una causa iniciada por la actriz por presunta violencia de género.

Lo que comenzó como una separación mediática y cargada de reproches fue escalando con el paso del tiempo hasta desembocar en un proceso judicial que, por estas horas, suma nuevos capítulos.

Según se reconstruyó en los últimos días, la relación se fue deteriorando progresivamente tras la ruptura, con acusaciones cruzadas y una conflictividad creciente que no logró encauzarse por vías privadas.

La judicialización del vínculo marcó un antes y un después, incorporando testimonios, presentaciones legales y una fuerte exposición pública.

Las audiencias se desarrollan en un tribunal de Campana, con jurisdicción por el lugar donde residía la pareja y su pequeña hija.

En la jornada de ayer, el clima fue particularmente tenso. El abogado de Callejón, Martín de Vargas, solicitó una medida extrema: la detención de Diotto en plena sala, al acusarlo de haber intimidado a una testigo considerada clave para la causa.

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Al fundar el requerimiento, el abogado refirió la existencia de peligros procesales. Sin embargo, el pedido fue desconsiderado por improcedente.

Sí se tomó el planteo subsidiario de la representación técnica de Callejón y se adoptó una decisión relevante: ordenó una restricción de contacto que le prohíbe al acusado comunicarse o interactuar con cualquier persona vinculada al proceso judicial.

Además, el relato de la denunciante dominó la escena. Fueron varias horas de llanto y exposición de una relación -según aportó- dominada por episodios extremos.

La medida busca resguardar el normal desarrollo del juicio y evitar cualquier tipo de interferencia sobre testigos o partes involucradas.

En ese sentido, refleja la preocupación del tribunal por la escalada del conflicto y la necesidad de garantizar condiciones de imparcialidad.

El caso continúa en pleno desarrollo y no se descartan nuevas medidas a medida que avancen las audiencias. Mientras tanto, el enfrentamiento entre la actriz y el músico sigue sumando capítulos, tanto en el ámbito judicial como en el mediático, en lo que ya es uno de los conflictos más resonantes del espectáculo en los últimos tiempos.

Precisamente, Diotto, asistido por el penalista Alfredo Gascón, ha salido al cruce de las acusaciones y asegura que todo tiene un móvil económico.

“Yo no hice nada para que Fernanda se quede en la calle, le dejé la casa. Ella no la quiso pagar y las consecuencias están a la vista: perdimos la casa”, explicó.

“Hace cuatro años dije que si no la vendíamos la íbamos a perder… y la perdimos”, aclaró.

“Ahora estoy en un juicio por violencia de género, afrontando todo lo que conlleva y el dolor que significa para mí y para mi familia algo que nunca existió”, concluyó.

 

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