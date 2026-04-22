La Nación deberá definir cómo paga una deuda que exige Kicillof
La Nación deberá definir cómo paga una deuda que exige Kicillof
Amenazas de tiroteo: el reto viral al que todos culpan pero nadie vio
Medicina: miles de estudiantes sin clases por problemas edilicios
Tapia y Toviggino: un conflicto judicial suma otro escándalo
La Justicia frenó la baja de un plan con impacto directo en la Región
Proponen que cuatro calles comerciales sean peatonal el sábado por la tarde
Regreso a la Luna: la NASA fija fecha y camino para intentar volver a pisarla
Crisis en taxis de La Plata: caen 44% los ingresos y choferes trabajan hasta 16 horas
Una salida para las canteras: de parador turístico a paraíso del pejerrey
Amenazas de tiroteos y violencia escolar en la mira de la Justicia
Milei lanza su reforma electoral: sin PASO y con la “Ficha Limpia”
Cerró su visita a Israel con la ceremonia de las antorchas y un show
El recuerdo de Francisco: “El argentino más importante de la historia”
Las cuotas de las prepagas pegan otro fuerte salto por la inflación
Se demora en el Concejo la adjudicación de la licitación de los micros
Por tercera semana siguen las largas esperas en las paradas de micros
Los carriles exclusivos para micros en 44, de la experiencia fallida al reclamo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El presidente Javier Milei cerró ayer su visita a Israel participando del acto de los festejos por el Día de la Indeprendencia de ese país. El mandatario argentino siguió la ceremonia desde la primera fila, junto al primer ministro local, Bejamin Netanyahu, con quien se saludó con un abrazo al inicio del evento.
Luego, subió al escenario para cantar el tema “Libre” de Nino Bravo y pronunció un discurso, destacando la relación entre Argentina e Israel. “Quisiera agradecer al presidente Herzog, a mi queridísimo amigo, al primer ministro Benjamín Netanyahu, al presidente de la Knéset Amir Ohana, y a todas las autoridades presentes por invitarme a este acto tan importante. También al pueblo de Israel por hacerme sentir tan bien recibido. Hoy tengo el honor de estar aquí como presidente de la República Argentina, acompañándolos en este aniversario número 78 de la independencia del Estado de Israel”, dijo Milei en el comienzo.
También planteó que “en esta vida hay socios y hay amigos. Los socios se unen momentáneamente por un interés utilitario y luego cada uno sigue su camino. Los amigos, en cambio, forjan lazos inquebrantables para toda la vida, unidos por valores morales y compartidos. Tengo la alegría de decir que Argentina e Israel no son meramente socios, son naciones amigas”. Una frase que despertó muchos aplausos.
Después agradeció la posibilidad de “encender una de las 12 antorchas que representan a las tribus del pueblo de Israel, y más especial aún que sea la última, la más importante de todas, ya que cierra el ciclo y las engloba todas, testimoniando la unidad inquebrantable del pueblo judío”.
“La luz que irradian estas antorchas me recuerda a los valientes Macabeos, quienes no se dejaron amedrentar por el poderío enemigo, sino que hicieron frente y trajeron el milagro de la luz en medio de tanta oscuridad. De ellos aprendimos que la victoria en el campo de batalla no se da por la cantidad de soldados, sino por las fuerzas que vienen del cielo”, apuntó. Emocionado, Milei se despidió del público con las siguientes palabras: “Hoy, desde el Monte Herzl, este lugar sagrado de la ciudad santa de Jerusalén, quiero reiterar nuestra voluntad de trasladar la Embajada Argentina a Jerusalén, la capital espiritual de esta Nación, tan pronto como las condiciones lo permitan”.
LE PUEDE INTERESAR
El recuerdo de Francisco: “El argentino más importante de la historia”
LE PUEDE INTERESAR
Tapia y Toviggino: un conflicto judicial suma otro escándalo
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí