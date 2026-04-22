La mayoría en EE UU cree que paga más impuestos

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LINLEI SANDERS
La mayoría de los estadounidenses todavía cree que sus impuestos son demasiado altos, según encuestas recientes, incluso después de que la ley tributaria del año pasado cumpliera varias de las promesas de campaña del presidente Donald Trump relacionadas con baja de impuestos.
De hecho, una nueva encuesta de Fox News indica que la gente está más molesta por los impuestos que el año pasado. Los resultados del sondeo, que se realizó a finales de marzo, son otra señal de que los estadounidenses están inquietos por sus finanzas personales mientras Estados Unidos experimenta un repunte de la inflación y un crecimiento económico lento.
Otras encuestas muestran que la frustración va más allá de las obligaciones tributarias personales: muchos creen que las personas ricas y las corporaciones no pagan la parte que les corresponde, mientras que a otros les preocupa el despilfarro del gobierno.
Las encuestas llegan después de que Trump y los republicanos aprobaran el año pasado un enorme proyecto de ley de recortes de impuestos y de gasto. La legislación estableció una serie de exenciones fiscales, entre ellas un aumento del crédito tributario por hijo y nuevas deducciones fiscales por propinas y horas extra.
Los reembolsos de impuestos han aumentado esta temporada, y se espera que muchos hogares vean más ingresos gracias a la legislación tributaria de los republicanos, pero la Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que, en última instancia, otorgará los mayores beneficios a los estadounidenses más ricos.
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