Trepa el riesgo país y el dólar sigue “planchado”

El riesgo país volvió a superar los 530 puntos, luego de que la jornada financiera haya registrado una tendencia a la baja, influída por los resultados de los bonos y las acciones argentinas.

El S&P Merval subió 0,3% hasta los 2.940.100,33 puntos. En un panel líder donde predominaro bajas, tuvieron las mayores pérdidas los papeles de Transener (-3,2%) y Banco de Valores (-2,7%). Por el lado de las subas, lideraron Pampa Energía (1,7%) y Transportadora de Gas del Norte (1%).

En Nueva York, los ADRs de empresas argentinas registraron resultados negativos. Las máximas caídas fueron de Corporación América (-3,4%) y Edenor (-3,1%).

Los títulos públicos cayeron en todas sus especies, con pérdidas de hasta 2%, por lo que el riesgo país subió 7 unidades hasta los 533 puntos, equivalente al 1,3%.

El dólar oficial cerró en $1.350 para la compra y $1.400 para la venta en la cotización de Banco Nación, sin cambios.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.405 y $1.425 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.472.

El dólar blue cotizó en $1.390 para la compra y $1.410 para la venta, manteniendo el mismo valor en la rueda financiera.

En cuanto al tipo de cambio mayorista, este se ubicó en $1.375, con una suba de 0,1% y sigue alejándose del techo de la banda cambiaria