Qué se sabe de la famosa planta textil que quedó contra las cuerdas

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La firma Textilana, fabricante de la marca Mauro Sergio, solicitó la apertura del concurso preventivo de acreedores con el objetivo de reordenar su estructura financiera, en un contexto de menor nivel de actividad en su planta de Mar del Plata y caída de ventas en el mercado interno.
Según informó la compañía, la decisión se vincula con la contracción del consumo y el escenario macroeconómico. En ese marco, la firma planteó que el proceso apunta a garantizar la continuidad de sus operaciones y el cumplimiento de sus compromisos comerciales.
De acuerdo con registros del Banco Central, la empresa no presenta cheques rechazados y su deuda se mantiene en situación 1, es decir, sin atrasos en los pagos dentro del sistema financiero. El pasivo total asciende a más de $2.400 millones, un nivel que la compañía busca reordenar a través de la instancia judicial.
Si bien la apertura del concurso fue comunicada por la empresa, el expediente todavía no fue ingresado formalmente en la Justicia, según pudo saber este medio. Una vez presentada, la causa habilitará el inicio de la negociación con acreedores bajo supervisión judicial, mientras la firma continúa operando.
La empresa señaló que el proceso forma parte de un “reordenamiento” orientado a sostener la operatoria y preservar el negocio. También indicó que mantendrá el abastecimiento a sus clientes durante el desarrollo del concurso.
La decisión se produce luego de varios meses de ajuste en la operación. Entre noviembre de 2025 y marzo de este año, la compañía aplicó un esquema de suspensiones que alcanzó a 175 trabajadores, durante el cual abonó el 78% del salario. El personal fue reincorporado el 1º de abril, aunque la planta continúa con niveles de actividad acotados.
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