Santiago Ascacibar volvió a referirse a Estudiantes tras su paso a Boca: "Tengo un cariño gigante"

Luego de haber disputado su primer Superclásico, Santiago Ascacibar expresó sus primeras sensaciones y sentimientos de vestir la camiseta de Boca luego de haber tenido una convulsionada salida de Estudiantes en el último mercado de pases. El Ruso analizó la magnitud del club de la Ribera, el compromiso en este nuevo paso de su trayectoria profesional y su sueño de chico.

Ascacibar reconoció que el alcance a nivel país resulta significativamente superior y, según sus palabras, la mirada constante del entorno obliga a sostener un alto nivel de manera permanente. "El nivel de atención es mucho más amplio porque todos mantienen la vista sobre este club. Es una situación que obliga a dar el máximo rendimiento posible", analizó el mediocampista.

El Ruso, surgido en el Pincha, habló sobre su llegada la institución Xeneize: "Me fueron a buscar por lo que había rendido en Estudiantes. Trato de hacer lo mismo y más porque siempre quiero mejorar y estar a la altura de lo que me toca. En este caso de un club inmenso como es Boca".

En esa línea, destacó sobre su presente y la inclusión en el plantel comandado por Ubeda: "Un grupo se va creando y formando con los meses. Hay que seguir alimentándolo. Obviamente, estamos preparados para pelear grandísimas cosas, es lo que les transmito a mis compañeros. No hay que bajar nunca la guardia ni relajarse. Hay que seguir metiéndole".

Al ser consultado, el Ruso no dudó en confesar el sueño que mantenía desde sus inicios: "De chico era fanático, enfermo de Boca. Después me tocó hacer mi camino en Estudiantes, terminás amando al club, fueron 20 años, pero verlo a Cascini, Serna... Boca para mi era algo hermoso, siempre soñé con la posibilidad. Busco quedar en la historia".

"Con todos me quedó relación en Estudiantes, compañeros, utilería, dirigentes... Siempre me mando mensajes con ellos, tengo un cariño gigante", agregó el mediocampista al referirse al vínculo que mantiene con el club.

Sobre su otro gran sueño, la Selección, reveló a poco más de un mes para el mundial: "Uno anhela jugar en la Selección Argentina. En cualquier momento que venga la citación voy a estar a disposición. Si toca bienvenido sea, estaré para aportar mi granito de arena. Y si no, hay que seguir trabajando".