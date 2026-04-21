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Información General |Semana de la Agrimensura 2026

Mar del Plata recibe a agrimensores de toda la provincia

Mar del Plata recibe a agrimensores de toda la provincia
21 de Abril de 2026 | 19:00

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El tradicional encuentro reunirá a agrimensores y agrimensoras de toda la provincia en un espacio de reencuentro, intercambio profesional y celebración, en coincidencia con el Día de la Agrimensura, que se conmemora cada 23 de abril.
Este año, el evento alcanzó un récord de inscripciones, lo que obligó a cerrar la convocatoria antes de la fecha prevista debido a que los cupos se completaron en su totalidad. 

Desde la organización destacaron el fuerte interés de la matrícula, que consolida a esta propuesta como un punto de referencia para el sector en el territorio bonaerense.

La edición 2026 tendrá además un carácter especial, ya que comenzará con el lanzamiento del Congreso Catastral del Bicentenario, en el marco de los 200 años de la creación del Departamento Topográfico Argentino. 

De este modo, la Semana funcionará también como instancia previa de debate e intercambio sobre los desafíos actuales vinculados al ordenamiento territorial.

El acto de apertura y el programa

El programa incluye actividades técnicas, deportivas y sociales. El jueves 23 se realizará la apertura con charlas técnicas y el lanzamiento del Congreso, seguido de un cóctel de bienvenida, a las 19 en el Hotel Costa Galana de Mar de Plata. 

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El viernes 24 tendrá lugar una jornada recreativa y deportiva, mientras que el sábado 25 se llevará a cabo el tradicional almuerzo de clausura en Jano’s Playa Grande, en el complejo La Normandina, con vista al mar.

Desde el Consejo Profesional remarcaron que la masiva convocatoria refleja el compromiso de los profesionales con la actualización, el encuentro y el fortalecimiento de la agrimensura como pilar del desarrollo territorial.

La ciudad volverá así a convertirse en sede de uno de los eventos más importantes del sector, con una agenda que combina formación, integración y celebración.

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