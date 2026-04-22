Campaña en Plaza Malvinas por el impacto de los ruidos

Con motivo del Día Internacional de la Conciencia del Ruido, el miércoles 29 de abril, la Comisión de Audiología del Colegio de Fonoaudiólogos Regional La Plata pondrá en marcha una campaña de concientización sobre la pérdida de audición inducida por el ruido.

Se realizará en Plaza Islas Malvinas, a las 18.30, donde se efectuarán mediciones con decibelímetros, acompañadas de información e implementando almohadas para concientizar acerca de la importancia de conciliar el sueño en un medio con agresión acústica.

La jornada contará con la participación de la Ong Nuevo Ambiente, Grupo de Hipoacúsicos e Implantados La Plata, Club de Leones La Plata Sur, Distrito 5 de Leones y alumnos de la Cátedra Audiología II (2° año - Lic. en Fonoaudiología UCALP). En ese marco, el Club de Leones La Plata Sur recibirá audífonos donados por la comunidad, para incorporarlos al banco de audífonos del Programa OID.