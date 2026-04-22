Se demora en el Concejo la adjudicación de la licitación de los micros

En medio de la crisis del transporte público, el tratamiento de la adjudicación de la nueva licitación de los micros en nuestra ciudad se postergó ayer en el Concejo Deliberante local, luego de que en la comisión de Transporte se resuelva pedir, primero, un informe de la situación al Departamento Ejecutivo.

El tratamiento del proyecto para la adjudicación de la nueva licitación de los micros está desde principios de mes a la espera de su tratamiento en el deliberativo, pero el conflicto entre las empresas transportistas y el gobierno nacional por los montos de los subsidios demoró ayer su avance.

Como viene publicando este diario, el proceso para implementar un nuevo sistema de transporte en la Ciudad se inició el año pasado, cuando el deliberativo local votó el pliego para la futura concesión.

A principios de abril, tras cumplirse todos los pasos del proceso licitatorio, el Ejecutivo giró al Concejo para su refrenda el expediente de adjudicación a las empresas prestatarias por los próximos 12 años.

Como ya publicó EL DIA, las ganadoras fueron Unión Platense S.R.L., para la zona Norte y el recorrido universitario; la unión transitoria Unión Platense S.R.L.-Fuerte Barragán S.A.T.I.C.I.Y.F., para la zona Sur; Expreso La Plata-Buenos Aires S.A., para la Este y Nueve de Julio S.A.T., para la Oeste.

Sin embargo, ayer, en la comisión de Transporte se decidió postergar el tratamiento del expediente, en virtud del conflicto con el gobierno nacional que motivó la medida de las empresas transportistas de disminuir a la mitad la frecuencia del servicio, en el marco de un reclamo por el aumento del precio del gasoil y la demanda de mayores subsidios, que permitan costear el precio del boleto.

El problema afecta a centenares de usuarios de La Plata y otras ciudades del área metropolitana y motivó la presentación de un pedido de informes al Ejecutivo municipal para conocer detalles de esta situación.

El expediente que firmó la presidenta del cónclave, Florencia Barcia, fue votado por unanimidad, en atención a que los concejales del oficialismo también consideran pertinente que se aclaren cuestiones vinculadas al funcionamiento de los subsidios, antes de la votación de la adjudicación, aunque, aclararon, el problema en cuestión no se vincula directamente con la licitación.

Según pudo saber EL DIA, la presentación elevada a la subsecretaría de Transporte municipal solicita información respecto de 10 puntos. Se destacan las preguntas sobre si la baja frecuencia que sufren los pasajeros se debe a la quita de subsidios; si esta reducción se traslada al proceso de la nueva adjudicación; qué cantidad de usuarios se encuentran afectados; si el aumento del boleto es consecuencia de la suba de combustible y quita de subsidios; y si el problema provocará cambios a recorridos y frecuencias de la próxima adjudicación.

Además, la presentación pregunta qué sucederá con las ampliaciones de los nuevos recorridos; si se cumplirán todos los recorridos del pliego; si se cumplirán las cantidades suficientes solicitadas en el pliego de las unidades para personas con movilidad reducida; hasta cuándo se encuentra en vigencia la prórroga actual de la concesión y si se descarta o no realizar una nueva licitación.