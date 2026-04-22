Villarruel sin foto con Adorni: pegó el faltazo

La vicepresidenta, Victoria Villarruel (a cargo del Poder Ejecutivo por el viaje de Javier Milei a Israel), volvió a diferenciarse del Presidente y su Gobierno al bajarse a último momento de la misa en homenaje al papa Francisco en la Basílica de Luján.

Según confirmaron desde su entorno, la decisión estuvo impulsada por la negativa de Villarruel a compartir asiento (y foto) con Manuel Adorni, al que la Justicia investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

“Cambió la situación del protocolo que estaba coordinado. La iban a sentar al lado del jefe de Gabinete y no queremos esa foto”, admitieron cerca de la Vicepresidenta, que desistió de ir a la ceremonia a mitad de camino a Luján.

Molesta por la alteración en el protocolo, la compañera de fórmula con la que Milei llegó a la Presidencia habría decidido cambiar el destino en pleno viaje para finalmente participar de la misa celebrada en la Basílica María Auxiliadora y San Carlos del barrio porteño de Almagro, donde fue bautizado Jorge Bergoglio en la navidad de 1936.

Según voceros de la titular del Senado, hasta el lunes se había acordado que en la primera fila de la Basílica de Luján se ubicarían la vicepresidenta junto al presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala (LLA), y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Según esta versión, los miembros del Gabinete se iban a ubicar en segunda fila.

Sin embargo, en camino a Luján, desde Presidencia le informaron que los ministros iban a estar también en primera fila. Ahí es cuando “decide no politizar más el acto con una foto incómoda y rendir un homenaje a Francisco en la iglesia donde fue bautizado”, explicó un colaborador de Villarruel.