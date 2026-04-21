Estudiantes muda su entrenamiento a un country de la Ruta 2 tras las fuertes lluvias en City Bell

Estudiantes debió modificar su planificación logística de cara al compromiso del próximo sábado 25 de abril contra Talleres. El plantel profesional, bajo la conducción del Cacique Medina, mudará temporalmente el Country Club de City Bell para trasladar sus actividades a un country ubicado en la Ruta 2.

Las fuertes precipitaciones que se registraron en la Región durante la jornada del martes dejaron las superficies de entrenamiento en condiciones desfavorables. Este fenómeno climático ya había tenido consecuencias inmediatas al forzar la suspensión del Clásico de Reserva entre Estudiantes y Gimnasia.

Para evitar un mayor desgaste en los campos de juego de City Bell y asegurar su pronta recuperación, las autoridades del club optaron por no utilizarlos este miércoles. Aunque los jugadores realizaron trabajos allí este martes por la mañana, se determinó que la sesión siguiente se realice en el barrio privado Haras del Sur.

El lugar elegido para la jornada de trabajo es el exclusivo barrio privado, un reconocido complejo de desarrollos inmobiliarios de alta gama ubicado en el corredor de la Ruta 2 (Km 69-73), en la zona de influencia entre La Plata y Buenos Aires.

El cronograma para el entrenamiento quedó definido a partir de las 10 horas, con trabajos que se desarrollarán estrictamente a puertas cerradas, sin acceso para la prensa ni el público general.