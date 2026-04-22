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Taxistas: más horas de trabajo y menos ingresos

Según una informe de la UNLP, creció la cantidad de tiempo arriba del auto y el número de viajes, pero la recaudación sigue en baja

Taxistas: más horas de trabajo y menos ingresos

Los taxistas ante un desafío económico cada vez más complejo / D. Alday

22 de Abril de 2026 | 03:13
Edición impresa

La realidad del servicio de taxis en La Plata atraviesa uno de sus momentos más críticos. Un estudio de la UNLP revela que la recaudación diaria promedio (en términos reales) cayó un 16,3% interanual en abril de 2026, acumulando una estrepitosa baja del 44% respecto a 2023.

Lo que antes era una jornada laboral de 8 ó 10 horas hoy se ha transformado en una lucha por la supervivencia que se extiende hasta las 16 horas diarias.

Juan Carlos Berón, titular del Sindicato Unión Conductores La Plata, describió un panorama desolador: “Ante la imposibilidad de cubrir los gastos del alquiler y el sustento diario, muchos taxistas trabajan de lunes a lunes e incluso duermen dentro de sus vehículos para estar listos para la primera hora del día siguiente”.

Los datos de la encuesta realizada por el Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial de la facultad de Ciencias Económicas de la UNLP, confirman esa tendencia: la cantidad de horas trabajadas se incrementó un 7% en el último año. Sin embargo, este esfuerzo extra no se traduce en mayor eficiencia, ya que la cantidad promedio de viajes por hora se desplomó de 1,96 en 2023 a solo 1,28 en 2026. En otras palabras, se trabaja más tiempo para realizar menos viajes y ganar mucho menos dinero.

El gremio denuncia que, de las 2.131 habilitaciones que deberían estar operativas, hoy no hay más de 1.300 autos en la calle debido a la caída constante de licencias que los propietarios no pueden renovar.

Aunque la cantidad de viajes diarios promedio subió a 13 (un 18,2% más que el año anterior), esta cifra no alcanza para compensar la pérdida del 38,9% acumulada entre 2023 y 2025, según el estudio de la UNLP.

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Actualmente, el leve respiro del sector se da los fines de semana, donde los viajes crecieron un 45% i.a., frente al magro 14% de los días de semana.

 

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