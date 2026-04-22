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La Ciudad |EL MISTERIO DEL VIDEO ORIGINAL

Amenazas de tiroteo: el reto viral al que todos culpan pero nadie vio

Desde el primer día se habló de un video de Tik Tok como el impulsor de los mensajes, pero aún no se tuvo acceso al mismo

Amenazas de tiroteo: el reto viral al que todos culpan pero nadie vio

En los colegios buscan cortar la viralización de mensajes / Archivo

22 de Abril de 2026 | 03:11
Edición impresa

Desde que comenzaron a aparecer las amenazas de tiroteo en escuelas, la principal hipótesis de los investigadores fue la de un reto viral difundido en redes sociales. La similitud de los mensajes, la sincronía y la distancia geográfica entre los casos no dejaron demasiado margen para otras explicaciones ¿Cómo alumnos de La Plata, Córdoba, Tucumán o Chile podían escribir prácticamente lo mismo al mismo tiempo?

En ese contexto, el rol de las redes como motor del fenómeno aparece como la explicación más sólida. Sin embargo, el contenido del video original se desconoce hasta hoy. Ni docentes ni investigadores lograron acceder a ese material, según se explicó ante la consulta de este diario.

“No es uno, son muchos videos”, señaló una fuente judicial, que admitió no haber visto nunca el “reto original”. En un primer momento se creyó que había surgido en TikTok, pero más tarde se redireccionó la sospecha hacia la plataforma Discord.

Pero en un escenario de rápida viralización, más que encontrar el video original lo que buscan los docentes es ponerle fin a la proliferación y difusión de casos. Así ocurrió en la Secundaria Técnica N° 5 (76 entre 7 y 8) a donde el profesor que halló el mensaje tuvo que frenar a los chicos para que no lo difundieran.

“Uno de los mensajes de tiroteos apareció en la mesa de una alumna mía. Se ve que lo escribió alguien que estuvo antes que nosotros en ese mismo salón. Lo primero que hice fue taparlo. Les dije que no debemos propagar esos mensajes intimidantes y extremistas. Que viralizar ese tipo de discursos nos convierte en cómplices/partícipes, nos hace responsables”, contó el docente y reconoció que la primera reacción de muchos de los chicos fue “querer sacarle fotos a la amenaza”.

La ola de amenazas de tiroteo que está siendo investigada por el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta (UFI Nº 6) provocó todo tipo de reacciones. Si bien lo que predominó fue la idea de que se trataba de una broma, algunos se sintieron realmente intimidados. “En el secundario los chicos lo tomaron como una broma de mal gusto, nunca pensaron que se trataba de una amenaza real. Pero los más chicos (12 años) sí estaban asustados, al punto de que el jueves no se animaron a salir al recreo”, reveló un docente del San Luis, uno de los primeros establecimientos de la Ciudad en registrar un mensaje de este tipo.

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Entre el temor y la indignación oscilaron los adolescentes, pero muchos optaron por aprovechar la situación y con la picardía típica de la edad y vieron en la aparición de los mensajes “una oportunidad para faltar al otro día a clases”, contó el docente de la Técnica N° 5.

Lo que remite inevitablemente a las viejas y conocidas amenazas de bomba que tuvieron lugar años atrás, muchas de ellas con el objetivo de interrumpir la actividad escolar.

“Recuerda a eso pero no es un hecho aislado ni sucede por casualidad. En la Técnica N° 6 (Albert Thomas) con tercero de secundaria estamos viviendo un clima de exacerbación de la violencia”, reconoció uno de los docentes. “Lo analizamos en tanto fenómeno vinculado al contexto social y político. Tampoco hay que perder de vista el papel que juegan las redes sociales hoy. Así como son herramientas facilitadoras, también tienen su lado oscuro que es el de amplificar o potenciar la mentira, el miedo o la violencia”, añadió.

ALLANAMIENTO EN BERISSO

En el marco de la investigación de estas amenazas en las últimas horas allanaron la casa de un chico de 13 años en Berisso. El procedimiento ocurrió luego de que directivos de la Escuela Secundaria N° 2 detectaran una publicación en Instagram atribuida al adolescente. En la imagen el menor posaba con indumentaria similar a equipamiento táctico y un arma en su mano.

Durante el procedimiento se incautó un teléfono celular que será sometido a pericias para determinar el origen y el alcance del mensaje difundido. Además, en la vivienda se hallaron plantas de cannabis, elemento que también quedó incorporado al expediente judicial. El adolescente fue notificado de la causa y permanece bajo intervención judicial mientras avanza la investigación.

 

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