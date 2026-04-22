Alak y la vice de La Rioja, en una mesa sobre economía

El intendente, Julio Alak, recibió ayer en su despacho a la vicegobernadora de La Rioja, Teresita Madera, con quien analizó la situación económica y social que atraviesan las provincias y los municipios, en un contexto marcado por la caída del consumo y su impacto en la coparticipación.

Durante el encuentro, ambas autoridades coincidieron en la preocupación por la merma en los recursos que reciben los distritos, donde la disminución de la actividad económica genera dificultades para sostener el empleo. Así lo indicó el jefe comunal al término del encuentro, al contar que ambos “coincidimos en impulsar políticas públicas que permitan recuperar el dinamismo de la economía y defender el empleo”. Y Madera añadió que el encuentro “sirvió para conocer de qué manera está gestionando el municipio de La Plata con tantas adversidades, con una baja en las coparticipaciones que se están dando en todos los territorios de Argentina”.

Al terminar la reunión, Alak compartió en la sede del Instituto de Capacitación Política (ICP), en 54 entre 10 y 11, una disertación sobre “gobierno y territorios”, junto al intendente de Morón, Lucas Ghi.