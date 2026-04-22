Ladrones armados asaltaron a dos jubilados a metros del Estadio Único

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La violencia volvió a escalar en La Plata con un episodio que pudo haber terminado en tragedia. Un intento de robo en plena madrugada incluyó un disparo de arma de fuego y dejó al descubierto, una vez más, el nivel de riesgo al que están expuestos los vecinos. Ocurrió en Tolosa, donde un jubilado de 69 años y su familia quedaron en medio de una escena desesperante dentro de su propia casa.
De acuerdo a lo revelado por voceros del caso a EL DIA, el hecho se registró cerca de las 4 de la mañana en una vivienda ubicada en 527 entre 25 y 26, a pocos metros del Estadio Único. En base a la reconstrucción del episodio, el hombre dormía junto a su esposa -quien atraviesa un delicado estado de salud- cuando comenzó a escuchar ruidos en la puerta de ingreso.
Sin dudarlo, el dueño de casa se levantó para verificar qué ocurría. Fue entonces cuando advirtió que al menos tres delincuentes estaban forzando el acceso. Desde el interior, intentó impedir el ingreso, pero la resistencia duró apenas unos segundos: los asaltantes lograron irrumpir y se desató un violento forcejeo.
En medio de la oscuridad, los ladrones comenzaron a tironearlo, lo que provocó que el jubilado cayera al suelo.
Los gritos alertaron al hijo de la víctima, un hombre de 30 años que, según se informó, vive en el mismo terreno. Al advertir lo que sucedía, corrió hacia la casa principal, pero se encontró con un escenario caótico: su padre forcejeando con uno de los intrusos y la vivienda sin iluminación.
Su presencia precipitó la huida de los delincuentes. Sin embargo, antes de escapar, uno de ellos -que llevaba el rostro cubierto con un casco de moto- sacó un arma de fuego, lo apuntó directamente y efectuó un disparo al aire.
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El estruendo rompió el silencio de la madrugada y marcó el punto más crítico del asalto. De milagro, nadie resultó herido.
Tras el ataque, los delincuentes escaparon a pie y se perdieron en la oscuridad. Minutos después, personal policial y una ambulancia llegaron al lugar para asistir a las víctimas, mientras se iniciaban las primeras tareas investigativas.
El jubilado recibió curaciones en el lugar, mientras que peritos de Policía Científica trabajaron en la escena. Buscan a los ladrones.
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