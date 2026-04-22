Una salida para las canteras: de parador turístico a paraíso del pejerrey

Las canteras abandonadas, que desde hace años representan un riesgo para la población, son hoy objeto de estudio por parte de un equipo de investigadores platenses que analiza su posible reutilización. Entre las alternativas en evaluación se destacan proyectos de socio-ecoturismo y la siembra de pejerreyes como vías para reconvertir estos espacios.

En La Plata se estima que hay más de un cavas, situadas en distintas zonas del partido. Algunas acumulan agua y, en los días de calor, atraen a personas que buscan refrescarse, lo que implica un riesgo, teniendo en cuenta la cantidad de accidentes que ya se han registrado. Otras, en cambio, no tienen agua y se usan como basurales, lo que facilita la quema de residuos.

La iniciativa es impulsada por un equipo de investigación del Instituto de Limnología de La Plata (Ilpla, Conicet - Universidad Nacional de La Plata, asociado a la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia), en conjunto con la Subsecretaría de Minería de la Provincia y busca analizar las características de las cavas o canteras abandonadas e inundadas en territorio bonaerense para evaluar su potencial de reutilización.

“El proyecto une dos caminos: por un lado, la vasta trayectoria del ILPLA en iniciativas de acuicultura ecológica, un paradigma que apunta a optimizar la reproducción de peces de manera sustentable sin impactar negativamente en los ecosistemas acuáticos, en el marco del cual ya se han repoblado de pejerreyes numerosas lagunas de la cuenca del Salado; y, por otro, el creciente interés del gobierno provincial y los municipios acerca del uso que las sociedades locales hacen de las canteras y los riesgos que eso trae asociados”, según se indicó.

En una primera etapa, el estudio se centrará en 20 de las cerca de 300 canteras cubiertas de agua que existen en la provincia de Buenos Aires.

En el Gran La Plata, se analizan cuatro excavaciones situadas principalmente en zonas periféricas: hacia el norte, en Villa Elisa, y también en sectores del sudoeste y sur del partido.

Las canteras inundadas son “ambientes acuáticos artificiales que surgen a partir de la actividad minera”, explicó Javier García de Souza, investigador del Conicet en el Ilpla. Tras el fin de la extracción de materiales, “quedan grandes aperturas en el terreno que se llenan de agua por lluvias o napas”, agregó.

Estos espacios generan un vínculo con la comunidad: “La gente va a bañarse, a pescar o a observar aves”, indicó el especialista, aunque advirtió que “si no está regulado, puede ser peligroso”. Por eso, la atención que se le presta desde la provincia para regular ese uso y evaluar alternativas.

En este sentido, Ailén Solanas, becaria del Conicet en el Ilpla y parte del equipo de trabajo explicó que “se podrían desarrollar senderos interpretativos, actividades de educación ambiental y espacios para el disfrute y el esparcimiento. También podrían impulsarse propuestas como la pesca recreativa y el avistamiento de aves. En caso de que estas actividades se concreten, es importante que estén acompañadas de cartelería informativa para hacer que estos espacios sean más seguros”.

Otra de las alternativas en estudio es la siembra de pejerreyes mediante una técnica desarrollada a fines de los años 90 que impulsó Darío Colautti, investigador del Conicet y director del Ilpla. El método, aplicado en lagunas pampeanas y ahora adaptado a las cavas, consiste en la colocación de jaulas flotantes con redes finas donde se alojan miles de larvas para su cría controlada.

En cuánto al origen de las canteras, se explicó que en La Plata surgen de la extracción de suelo mediante aperturas mineras destinadas a obtener tosca, arcilla y tierra, materiales ampliamente utilizados en la construcción, como en ladrilleras, rellenos y obras viales como rutas y caminos.

La gente las usan para bañarse, lo que genera un peligro / G. Calvelo