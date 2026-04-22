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Política y Economía |REVÉS DE LA JUSTICIA TUCUMANA PARA LAS AUTORIDADES DE LA ASOCIACIÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO

Tapia y Toviggino: un conflicto judicial suma otro escándalo

Un juez de Santiago del Estero quedó en la mira tras rechazar la detención del mandamás y su segundo en la AFA

Tapia y Toviggino: un conflicto judicial suma otro escándalo

Pablo Toviggino y Claudio Tapia, en la mira de la Justicia / NA

22 de Abril de 2026 | 02:09
Edición impresa

La Cámara Federal de Tucumán hizo lugar ayer a la recusación del juez federal de Santiago del Estero, Sebastián Argibay, quien ayer mismo había cerrado la causa donde se había pedido la detención del presidente y del tesorero de la AFA, Claudio Tapia y Pablo Toviggino.

“Hacer lugar a la recusación impetrada por el Ministerio Público Fiscal en contra del Sr. Juez Federal Sebastián Diego Argibay, a cargo del Juzgado Federal N° 2 de la provincia de Santiago del Estero”, dice el fallo de la Cámara.

Argibay había sido recusado por el fiscal Pedro Simón porque se detectó que su hija le vendió una propiedad al hermano de Toviggino en julio de 2024. Eso desde lo formal porque, en verdad, se sospecha que los lazos entre el magistrado y el tesorero de AFA son más profundos.

El juez se defendió diciendo que “la sola circunstancia de que un familiar directo (en este caso, su hija) haya intervenido en un negocio inmobiliario que constituye objeto de una investigación, no es causa suficiente para solicitar su apartamiento”. Pero el fiscal ante la Cámara de Tucumán acompaño al fiscal de primera instancia en el pedido de apartamiento.

Finalmente, el tribunal de alzada decidió hacer lugar al planteo de recusación. “El estándar aplicable en la materia impone atender no solo a la imparcialidad real del juzgador, sino también a las condiciones externas que permitan descartar cualquier sospecha razonable de parcialidad, en resguardo de la transparencia y legitimidad del proceso”, dice el fallo.

Lo notable es que, apenas unos minutos antes que se conozca esa resolución de Cámara, el juez Argibay había declarado la incompetencia de su juzgado en la denuncia contra Tapia y Toviggino y decidió enviar las actuaciones al juzgado federal de Campana, provincia de Buenos Aires, donde tramitan otras causas contra los jerarcas de la AFA, y es encabezado por Adrián González Charbay.

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En el juzgado de Argibay dicen que esto pasó antes de que fuera notificado formalmente de la decisión de la Cámara.

La resolución que llegó a firmar el juez dice: “Se advierte que de la propia descripción efectuada por el Ministerio Público Fiscal surge que el supuesto perjuicio patrimonial habría tenido como sujeto pasivo principal a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), entidad que, conforme surge de las actuaciones, presuntamente tendría domicilio legal en Pilar, Provincia de Buenos Aires”.

Y agrega: “El relato fiscal no presenta un hecho histórico individualizado, sino una construcción general de carácter sistémico, en la que la imputación se diluye en una descripción amplia de relaciones económicas y societarias, sin que sea posible identificar un acontecimiento específico susceptible de verificación empírica y de posterior subsunción normativa”.

La ida del expediente a Campana sería lo que deseaban Tapia y Toviggino.

UNA DECISIÓN ¿DE APURO?

Argibay regresó ayer mismo de sus vacaciones y en tiempo récord firmó una resolución de 39 carillas para desestimar la denuncia en Santiago contra los jefes de AFA. “El requerimiento (del fiscal) no individualiza, con el grado mínimo de precisión necesario, actos concretos de disposición patrimonial que puedan ser considerados típicamente relevantes, ni describe operaciones específicas que permitan identificar de manera clara el núcleo fáctico de la imputación”, opinó en su fallo.

Fuentes de la Fiscalía anticiparon ayer que la decisión será apelada ante la Cámara Federal de Tucumán. Antes, de todas formas, la Cámara ya apartó al juez.

El viernes pasado, el fiscal Simón había acusado a los jerarcas de la AFA de liderar una asociación ilícita y una maniobra para lavar dinero que comenzó en 2018 y pidió la detención de ambos. Según ese dictamen, el dinero ilícito provenía de tres fuentes: una defraudación en perjuicio de la Asociación del Fútbol Argentino; la omisión de ingresar los impuestos que correspondían a ARCA al engañar al Fisco Nacional sobre el verdadero tributo debido, lo que se obtuvo mediante la emisión de facturas que se presumen falsas, y la omisión de liquidar divisas y compra de moneda extranjera en el mercado informal.

Según esa visión, a la cabeza de la organización estarían Tapia y Toviggino, pero en total hay 26 personas imputadas. En el listado aparecen dos hijos del tesorero de la AFA; su hermano, Darío Fabián; su ex mujer, María Julia Del Castillo Orellana; su actual pareja, María Florencia Sartirana; el abogado Juan Pablo Beacon (su exmano derecha); Carlos Bruno Seguel (un ladero de Beacon); y quienes aparecen en los papeles como los dueños de la famosa mansión de Pilar: Luciano Pantano y su madre jubilada, Ana Lucía Conte.

 

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