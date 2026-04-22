Proponen que cuatro calles comerciales sean peatonal el sábado por la tarde

Con el objetivo de revitalizar el comercio local y apuntalar el consumo en un contexto económico crítico, se conoció en las últimas horas un proyecto de ordenanza que busca transformar arterias clave en peatonales transitorias, los sábados por la tarde. La iniciativa surge como una herramienta dedicada a impulsar las ventas, generando un entorno que invite a los vecinos a concurrir a los centros comerciales a cielo abierto para dinamizar la actividad económica del partido.

La propuesta pretende “privilegiar la circulación peatonal, el esparcimiento y el fomento del comercio local”. Según se informó, la restricción vehicular sería exclusivamente los sábados durante tres horas, en la franja de 17 a 20.

El texto propone que calle 12 sea peatonal de 54 a 60 y de 60 a 64; calle 8 de 45 a 50; y calle 51 entre 4 y 6. Asimismo, en City Bell, se plantea prohibir el tránsito en la calle Cantilo, desde Camino Centenario hasta Plaza Belgrano.

El proyecto, presentado por el concejal Gastón Álvarez (La Libertad Avanza), explica que busca “fomentar la actividad económica en los principales ejes comerciales”. En ese sentido, agrega que la peatonalización “revitaliza el espacio público” y asegura que la medida “no representa costos asociados a construcciones permanentes ni altera el flujo del transporte público”, fundamentándose en la necesidad de reorganizar la vía pública ante el crecimiento poblacional de los últimos años.