Por tercera semana siguen las largas esperas en las paradas de micros

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Los usuarios de micros siguen penando en las paradas con esperas de entre media hora y una hora, según los testimonios de distintos pasajeros en diversos puntos de la Ciudad, tanto del casco urbano como de la periferia.
Usuarios de la línea Oeste indicaron que “estamos en la tercera semana y seguimos esperando media hora, 40 minutos, una hora. Y rezamos para que nos paren”, dijo una pasajera que pidió: “Queremos dejar de ser rehenes de las empresas y el gobierno”.
En tanto, otra pasajera del 307 indicó que el domingo pasado estuvo más de 40 minutos esperando el micro en Los Hornos y otro usuario de la Línea 506 sostuvo que las esperas, tanto del fin de semana como de los días hábiles van de los 40 a los 50 minutos.
Mientras tanto, los usuarios conviven con la incertidumbre. Desde hace varias semanas tuvieron que cambiar sus rutinas porque ya no tienen horarios confiables. “La aplicación te dice que en 5 ó 10 minutos pasa uno, estás media hora en la parada y no pasa ninguno”, resumió un pasajero en la parada de 7 y 48.
Según fuentes empresariales, la baja en las frecuencias es de un 10 por ciento. También indicaron que pese “al esfuerzo financiero que se hizo desde las autoridades gubernamentales, aún no hay novedades sobre el gasoil y los incrementos de los mayores costos”. Advierten que de persistir el cuadro de situación la próximo semana podría resentirse aún más el servicio de transporte público.
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