Milei lanza su reforma electoral: sin PASO y con la “Ficha Limpia”

En un nuevo movimiento para profundizar su agenda contra la “casta”, el presidente, Javier Milei, anunció que enviará en las próximas horas al Congreso un ambicioso proyecto de reforma electoral.

Desde Israel y vía redes sociales, el mandatario definió los pilares de la iniciativa: la eliminación de las PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias), cambios “drásticos” en el financiamiento partidario y la implementación de la ley de Ficha Limpia, un viejo reclamo de sus aliados del PRO.

”Basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta. La reforma busca terminar con los privilegios y la impunidad”, sentenció Milei a través de sus redes sociales.

La inciatica oficial entrará por la Cámara de Diputados, donde el bloque de La Libertad Avanza cuenta con un importante número entre propios y aliados. En cambio, en caso de aprobarse, la disputa legislativa pasará al Senado, un lugar que tiene números más peleados entre el oficialismo y la oposición.

LOS TRES EJES DE LA DISCORDIA

El proyecto, diseñado durante meses por el asesor Santiago Caputo y la Secretaría Legal y Técnica, busca cerrar la brecha entre la sociedad y la política mediante tres medidas clave:

Adiós a las PASO: El Gobierno busca eliminar definitivamente las Primarias Obligatorias. El argumento oficial es el ahorro fiscal y evitar que el Estado financie la organización de internas partidarias.

De todos modos, hay sectores del oficialismo que ven prudente suspenderlas como sucedió el año pasado.

Ficha Limpia: Se busca impedir que personas con condenas por corrupción puedan postularse a cargos públicos, una medida que apunta directamente a la transparencia institucional.

Financiamiento privado: El nuevo esquema apunta a que la política deje de sostenerse con recursos públicos, obligando a los partidos a buscar financiamiento por fuera del presupuesto estatal.

La intención de los libertarios respecto de este punto es eliminar el financiamiento público a partidos, y que sea reemplazado por aportes voluntarios, donaciones de personas humanas o jurídicas, y cuotas de afiliados.

EL TABLERO POLÍTICO EN EL CONGRESO, NO TAN SENCILLO

Pese al entusiasmo de la Casa Rosada, el camino en el Congreso no será sencillo. Si bien el oficialismo ya cuenta con el antecedente positivo de la aprobación de la Boleta Única de Papel (BUP) —estrenada en las legislativas del año pasado—, la eliminación de las PASO genera resistencias.

Varios espacios aliados al Gobierno enfrentan un fuerte desorden interno y ven en las primarias la única herramienta para ordenar sus candidaturas. Ante esto, algunos sectores del oficialismo sugieren, como plan B, una suspensión por única vez en lugar de una eliminación definitiva.

Para Lilia Lemoine (Diputada LLA), ”quienes se opongan van a dejar en evidencia que ven la política como un negocio”. Mientras, Javier Lanari (Sec. Comunicación), sostuvo: ”Ningún partido de bien puede oponerse. No es año electoral, no hay excusas.”

EL FACTOR PROVINCIA

La reforma llega en un momento donde el sistema electoral argentino muestra una grieta operativa. Mientras que a nivel nacional rige la BUP, la Provincia de Buenos Aires mantiene el sistema de boletas múltiples.

Este esquema fue determinante en septiembre del año pasado, cuando el peronismo logró imponerse a La Libertad Avanza en los comicios legislativos provinciales, evidenciando que la batalla por las “reglas de juego” será el eje central de la política argentina en los próximos meses.

En esta oportunidad no escapa a la regla de los últimos años en la que los oficialismos generalmente no van a una PASO, mucho menos para elegir candidato a presidente, aunque el Ejecutivo diga que es un tema de ahorro fiscal y de ética.

De todos modos a este impulso que anunció el presidente Milei, la expectativa está puesta en que recién en el segundo semestre se pueda tratar este proyecto en el recinto. Es que dicen que primero está el Mundial de Fútbol de Estados Unidos, Canadá y México, y segundo, la proximidad con el nuevo calendario electoral.

El sistema no solo está vigente a nivel nacional, sino que rige en un puñado de provincias, que deberán definir si se pliegan al Gobierno o si toman un camino autónomo.