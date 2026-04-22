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Policiales |LA HIJA DEL “DIEZ” APUNTÓ CONTRA LOS MÉDICOS Y CONTÓ CÓMO FUERON LOS ÚLTIMOS DÍAS DE SU PADRE

“Nos manipularon”, Gianinna se quebró en el juicio por Maradona

En su relato, reveló que Luque fue quien impulsó la internación domiciliaria. “Le daban pastillas para que se desconecte”, sentenció

“Nos manipularon”, Gianinna se quebró en el juicio por Maradona

Gianinna Maradona a la salida de Tribunales de San Isidro / AFP

22 de Abril de 2026 | 03:35
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La tercera audiencia del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona dejó una escena cargada de tensión, cruces constantes y una declaración que impactó de lleno en el corazón del expediente. Gianinna Maradona habló durante más de cinco horas, se quebró en reiteradas ocasiones y apuntó sin rodeos contra el equipo médico que asistía a su padre, mientras en la sala los abogados protagonizaban enfrentamientos que obligaron a intervenir a los jueces.

Desde el inicio, el clima fue áspero. Incluso antes de que comenzara a declarar, la defensa de la psiquiatra Agustina Cosachov intentó impedir que los hijos del exfutbolista prestaran testimonio, al considerar que podrían autoincriminarse. El planteo fue rechazado de plano por el tribunal, lo que desató los primeros cruces con los abogados querellantes.

Ya sentada frente a los jueces, Gianinna reconstruyó los últimos meses de vida de su padre con un relato que mezcló dolor, bronca y acusaciones. “Cada día lo veía peor. Le daban pastillas para que se desconecte”, afirmó. Según dijo, el deterioro fue evidente desde octubre de 2020, cuando Maradona estaba “perdido en tiempo y espacio”.

Uno de los ejes más fuertes de su declaración fue la internación domiciliaria en el country San Andrés, en Tigre. La calificó como una “puesta en escena” y aseguró que fue convencida bajo engaños: “Nos manipularon. Nos prometieron una internación seria, con aparatología, ambulancia y control permanente. Nada de eso pasó”. En esa línea, responsabilizó directamente al neurocirujano Leopoldo Luque, a Cosachov y al psicólogo Carlos Díaz. “Lo que hicieron fue dejarnos sin papá”, lanzó.

También describió con crudeza las condiciones en las que vivía Diego: una habitación improvisada, sin equipamiento médico y con controles que, según dijo, eran insuficientes. “No había desfibrilador ni ambulancia. Era una casa que no estaba preparada”, dijo.

El momento más fuerte llegó al recordar el día de la muerte. Entre lágrimas, relató que le pidieron que fuera “tranquila” porque su padre tenía pulso, pero al llegar se encontró con que ya había fallecido. Luego, describió el estado del cuerpo: “No le veía la cara porque el abdomen lo tapaba. Estaba muy hinchado, las manos deformadas”.

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La audiencia también estuvo atravesada por fuertes cruces. El abogado defensor de Luque, Francisco Oneto, elevó el tono durante el contrainterrogatorio, lo que generó un tenso intercambio con Fernando Burlando. La situación escaló al punto que el tribunal debió ordenar un cuarto intermedio. En medio de ese clima, Gianinna rompió en llanto: “Me siento hostigada”, expresó. A lo largo de su exposición, también cuestionó el rol de los profesionales en decisiones clave, como la operación por el hematoma subdural y la elección del tratamiento posterior. Sobre el final, dejó una frase contundente: “Luque podría haber dado un paso al costado si no podía con la situación. Hoy ya es tarde”.

 

 

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