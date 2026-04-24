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Deportes |Torneo promocional Amateur 2026

Un torneo con clubes nuevos y renovado

Además de Estrella, de Berisso y Everton, ahora se sumó Alumni, de Los Hornos. Cómo será el formato de disputa

Un torneo con clubes nuevos y renovado

los presidentes de los clubes del promocional amateur durante el sorteo efectuado en la afa / x

24 de Abril de 2026 | 01:19
Edición impresa

La sede de la Asociación del Fútbol Argentino fue el escenario del sorteo del Torneo Promocional Amateur, definiendo el destino de los equipos que buscarán el ansiado salto de categoría. Con una estructura renovada y la incorporación de nuevas instituciones, el certamen que reemplazó a la antigua Primera D se prepara para una edición que promete ser histórica por su alcance federal y diversidad de participantes.

Y en esta nueva edición, la Región tendrá tres representantes: Estrella y Everton, que ya lo vienen haciendo de manera regular, y ahora se incorporó Alumni, de Los Hornos, un club con enorme peso simbólico. Después de más de 110 años de la desaparición del mítico equipo que dominó los orígenes de nuestro fútbol, la esencia de aquel legado regresa a la AFA de la mano de Alumni de Los Hornos, un club que ha sabido ganarse su lugar con trabajo y pertenencia en la Liga Amateur Platense.

El campeonato contará con la presencia de 17 equipos divididos en dos zonas, con fechas de inicio diferenciadas según el grupo. La Zona B levantará el telón el próximo 23 de mayo, mientras que la Zona A iniciará su actividad una semana después, el 30 de mayo.

Esta edición destaca por la inclusión de cinco nuevos clubes: Control Orientado de Benavídez, Buenos Aires City, Las Mandarinas de Brandsen, Alumni de Los Hornos y Uribelarrea FC, éste último siendo el vigente campeón de la Liga Lobense.

Se dispuso que el torneo se juegue en dos ruedas, bajo un sistema que premia la regularidad y ofrece múltiples oportunidades de ascenso. Los primeros de cada zona se jugarán una gran final con partidos de ida y vuelta, donde el ganador ascenderá directo a la Primera C. Para aquellos que no logren el primer puesto, la ilusión se mantendrá viva a través de un reducido, al cual clasificarán el segundo, tercero y cuarto de cada zona. El equipo que logre imponerse en este mini-torneo accederá a una instancia decisiva: deberá enfrentar al equipo de la Primera C que pierda el desempate por la permanencia.

De acuerdo al sorteo, la primera fecha es la siguiente: ZONA A: At. Pilar vs. Náutico Hacoaj; Defensores de Glew vs. Juventud de Bernal; Provincial de Lobos vs. SAT y Estrella vs. Dep. Metalúrgico.

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ZONA B: Aluni vs. Belgrano de Zárate; Las Mandarinas vs. C. Orientado; Everton vs. Buenos Aires City y Ezeiza FC. vs. Barrancas FC. Libre: Uribelarrea FC.

 

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