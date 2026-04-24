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Espectáculos |La hincha del Lobo más allá de los escenarios

María Becerra acompañó a una fan en su lucha contra el cáncer, también tuvo un gesto que llegó al corazón de todos: imágenes y detalles

María Becerra acompañó a una fan en su lucha contra el cáncer, también tuvo un gesto que llegó al corazón de todos: imágenes y detalles
24 de Abril de 2026 | 08:29

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Sin dudas, la solidaridad de María Becerra ha trascendido una vez más los escenarios.

En las últimas horas, la artista demostró que su compromiso con Sol Varacalli, la joven que atraviesa un duro cuadro oncológico, es absoluto.

Tras hacerse cargo de los altísimos costos de su tratamiento, la hincha del Lobo, decidió acompañar personalmente a la paciente en las instancias previas a su cirugía en el Hospital Italiano.

Vale destacar que, la historia de lucha de Sol comenzó a ganar visibilidad días atrás cuando, a través de sus plataformas, expuso su delicado estado de salud.

Diagnosticada originalmente con un melanoma ocular avanzado que recientemente derivó en una metástasis en el hígado, la joven se encontraba ante un panorama urgente.

Debido a que la quimioterapia convencional dejó de dar respuestas, los especialistas indicaron una radioembolización, un procedimiento de alta complejidad que requería medicación importada desde Estados Unidos, con un valor que rondaba los 55 millones de pesos. Entonces, sin los recursos para afrontarlo, Sol inició una campaña solidaria.

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Ese pedido desesperado llegó a María Becerra, quien no dudó en intervenir de inmediato.

Lejos de limitarse a una simple transferencia o un saludo virtual, la cantante sorprendió a Sol tocando la puerta de su propia casa.

Aquel encuentro íntimo, que quedó inmortalizado en videos donde ambas cantan emocionadas el tema "Tatú", marcó un punto de inflexión. Allí, la estrella le confirmó que ella misma se haría cargo de todos los gastos del tratamiento, brindándole a la familia un respiro económico vital y una contención anímica invaluable.

Ahora, ese compromiso solidario se materializó en los pasillos de la clínica. A través de sus historias de Instagram, Sol compartió la profunda emoción de la antesala al quirófano.

En un mensaje cargado de fe, relató que estaba citada a las siete de la mañana para someterse a la radioembolización y expresó sus sentimientos de gratitud, encomendándose a Dios y citando el pasaje de Jeremías 33:3. En ese texto, destacó el trabajo y la dedicación del doctor Oscar Peralta, pero además le dedicó unas sentidas palabras a la artista, agradeciéndole a "Mari por ser un Ángel".

La verdadera dimensión de este acompañamiento quedó reflejada en una tierna fotografía. La imagen, tomada en la habitación del Hospital Italiano, muestra a Sol desde la cama, sonriente y ya lista con su pulsera de internación. A pocos metros, sentada y visiblemente relajada con una campera camuflada, aparece María Becerra.

Aplausos para Becerra. La cantante decidió poner el cuerpo y su tiempo para sostenerle la mano a su fanática en el momento de mayor vulnerabilidad.

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