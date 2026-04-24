Carmiña Masi comenzó su campaña para volver a Gran Hermano en el repechaje

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A partir de su expulsión, Carmiña Masi rompió un poco su vínculo con Gran Hermano Generación Dorada.
Así, regresó a Paraguay para seguir al frente de su programa y disparó en varias oportunidades contra el reality, incluso, acusándolos de doble vara para las sanciones.
Pero, cuando se enteró del repechaje, que será en mayo, le dieron ganas de volver.
"Si bien yo había dicho que no quería entrar de nuevo a la casa, cambié de parecer, ahora quiero. A mi fandom, chicos vamos a movernos para el repechaje para volver, y ¡ahora sí!", expresó Carmiña Masi en sus redes.
Según Santiago del Maro, en mayo comenzará esta etapa que le permite a los eliminados tener una segunda oportunidad.
Normalmente, solo los eliminados por la votación del público pueden ser parte del repechaje de Gran Hermano. Esto quiere decir que, ni los abandonos voluntarios ni mucho menos los expulsados podrían estar.
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Recordemos que, en la edición anterior, se dio una ocasión especial con Claudio, alias Papucho, quien salió por un motivo de fuerza mayor, concursó por el famoso "Golden ticket" y volvió a la casa
Ahora, en esta edición, Andrea del Boca y Divina Gloria cumplen con los mismo requisitos que Claudio.
Mavinga y La Maciel, por el contrario, abandonaron por decisión propia, por lo que quizás quedarían fuera del repechaje de Gran Hermano. Una situación similar pasaría con Carmiña Masi, que fue expulsada por un comentario racista.
Finalmente, quienes estarían disponibles por reglamento para participar del repechaje de Gran Hermano son: Gabriel Lucero, que no volvió a figurar en un debate, Tomy Riguera, Nick Sicaro, Kennys Palacios, Lola, Cinzia, Martín, Franco Poggio y el próximo eliminado de esta placa.
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